柯半年兩度訪鹿港　吳敦義好友林肇睢陪同

柯文哲（左）到鹿港護聖宮參拜，護聖宮主任委員、台明將企業董事長林肇睢（右）全程接待。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月9日電（記者 林谷隆）無黨籍台北市長柯文哲9日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，由護聖宮主任委員、台明將企業董事長林肇睢全程接待。林肇睢是國民黨主席吳敦義十多年交情的好友，柯文哲在半年內兩次來訪，拔樁意味濃厚。此外，現場還有民進黨彰化福興區黨部主任鄧厚根、前台聯黨“立委”黃文玲等綠營人士。



林肇睢是彰化宗教界要角，曾任鹿港天后宮主委與鹿港護安宮主委，2012年創建台灣護聖宮，打造台灣首座玻璃媽祖廟，林肇睢在政壇的人脈極廣，包括國民黨主席吳敦義都是林十多年的好友，今年4月1日吳敦義曾到護聖宮參拜，當時林肇睢祝福吳“心想事成”。



本次是柯文哲第三次到訪護聖宮，前兩次是2014年3月與2019年3月，都是參與大甲媽祖遶境，有到彰化境內，特地繞道護聖宮參拜。



護聖宮主委林肇睢表示，玻璃媽祖廟的精神是人間淨土，無論歷屆“總統”，還是藍綠人士，我們都是以禮相待，我知道每一個愛台灣的人，只要誰愛台灣，我們就會支持誰。



除了林肇睢，現場政壇人士還包括前台聯黨“立委”黃文玲、民進黨彰化福興區黨部主任兼福興鄉民代表鄧厚根，產業人士還有全台工業區廠商聯合總會副理事長賴博司、彰濱工業區廠商協進會張進武、怪怪貿易公司董事長廖英傑等人。