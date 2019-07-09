美國麻疹疫情趨緩　專家稱尚難言戰勝

中評社北京7月9日電／美國疾病控制和預防中心8日公布的數據顯示，美國麻疹新增病例數持續減少，疫情趨於緩和，但專家認為，目前說戰勝疫情還為時尚早。



截至7月3日，今年全美麻疹病例總數達到1109例，創1992年以來新高。不過，疫情目前已趨於緩和，6月27日到7月3日的一周中，新增麻疹病例為14例，較前一周的18例進一步減少。



一些專家指出，儘管新增病例數出現減少，但尚難言已戰勝疫情。美國貝勒醫學院教授彼得·霍特茲說，麻疹和流感一樣具有季節性，在春季達到頂峰，在夏季緩解。如今麻疹新增病例只是下降，並未消失，且孩子們正在放暑假，因此開學後的情況尚不得而知。



麻疹是一種病毒性傳染病，受影響的大部分是兒童，症狀包括發熱、上呼吸道炎症、咳嗽、結膜炎等，病情嚴重時可引發肺炎等病症，甚至致人死亡。目前尚無特效藥，預防麻疹最有效的方法是接種疫苗。



美國上一次大規模麻疹疫情出現在1992年，當年累計病例數達2237例。美國曾在2000年時宣布消滅麻疹，但最近幾年麻疹又卷土重來。專家認為，這與“反疫苗”運動在美國抬頭有關。除了宗教信仰與個人理念外，一些美國家長受不實信息影響，誤認為接種疫苗會引發自閉症，對此美國衛生部門已多次辟謠。



（來源：新華社）