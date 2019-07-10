走訪金嶴村　兩岸媒體關注兩岸同心村建設

金嶴村（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月10日電（記者 海涵）9日下午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到溫州市金嶴村，探訪兩岸同心村項目開展情況。



金嶴村位於浙江省溫州市東屏鎮半屏島的中部山頂，與鬆柏園村、大北嶴村、外埕頭村相連接，東面向海。全村陸地面積0.48平方公里，耕地70畝，林地251畝。下轄4個自然村，6個村民小組。現有戶籍人口978人，戶數335戶。18周歲以上勞動力680人。常年外出人員占全村總人口的50%以上。該村產業以海洋捕撈業為主，漁輪2對，定置張網漁船6艘，羊粞菜養殖100多畝，大多村民與與其他村參股從事漁業生產，2004年曾獲得縣級“漁業生產先進村”榮譽稱號。



當前金嶴村正在著力打造的海峽雲村金嶴101項目是溫州市海峽兩岸同心小鎮核心區重點項目，也是啟動新一輪對台開放的起步項目和標誌項目。總投資5800萬元，將建設包括101棟石頭厝改造及花園村莊工程，打造兩岸基層交流基地、兩岸青創文旅中心，形成一個台灣總部村。



目前一期30棟石頭房已經完成外觀裝修，6月份已完成60間民宿、30個同心會館、30個台灣主題文創展館部分建設，並開展試營業。其中30個同心會館將引進台灣30家社會組織常駐開展交流活動；30個台灣主題文創展館將以“線下線上”方式展銷台灣連鎖品牌商品，包括3個區域館，3個民族館，1個區域民族融合館和23個台灣主題故事館。另外還將引進台灣士林夜市美食、文創農副產品伴手禮攤位，營造台灣村的氛圍。另外，海峽雲村金嶴101項目將以“百會百企”村莊總部經濟園模式，為兩岸青年創業創新提供平台，促進鄉村振興。



記者一行參觀了金嶴村的厝邊灶咖、解憂雜貨鋪等台灣主題文創展館。厝邊灶咖是台灣青年盛立創立的一家茶餐廳。之所以選擇在這裡創業，盛立說，“我來自台北淡水，這裡跟我的家鄉很像。”他告訴記者，在這裡創業也享受到了當地提供的很多優惠政策，比如每月的住宿補貼，還有台青創業貸款。



解憂雜貨鋪是仿照日本的解憂雜貨鋪理念經營的一個極富情懷的文藝小店。店內經營一些地道的台灣特產。何以解憂？據店老板介紹，顧客可以購買店內的明信片，並寫下自己的煩惱後投入店門口的郵箱內，不日，就會收到來自解憂雜貨鋪的“解憂秘笈”。

