進京趕考“殿試放榜”　台灣學子“七步成詩”

7月9日上午，由北京市台聯、福建省台聯和福州市台聯三方聯合舉辦的第二屆“台灣學子重走科舉路研習營”分享匯暨結營式在北京台灣會館舉辦。（中評社 秦正陽攝） 中評社北京7月9日電（記者 秦正陽）7月9日上午，由北京市台聯、福建省台聯和福州市台聯三方聯合舉辦的第二屆“台灣學子重走科舉路研習營”分享匯暨結營式在北京台灣會館舉辦，全國台聯前會長、全國台灣研究會副會長汪毅夫，北京市台聯黨組書記王蘭棟，全國台聯文宣部部長、北京市台聯副會長陳小艶，台盟北京市委秘書長、北京市台聯副會長陳偉、福州市台聯副會長楊軍、台南大學人文學院原院長林登順教授等嘉賓出席，活動由北京市台聯副會長王慧主持。



台籍進士汪春源曾孫、全國台灣研究會副會長汪毅夫在現場向大家展示了一條舊時私塾中使用的戒尺，并以閩南俗語講解戒尺的作用。鼓勵大家共同傳承中華優秀傳統文化，努力學習為兩岸同胞謀福祉。他也給在場兩岸學子講述了清代台灣士子歷盡苦辛進京趕考的故事。



北京市台聯黨組書記王蘭棟表示，“台灣學子重走科舉路研習營”在展示科舉歷史文化內涵的同時，傳播弘揚了中華傳統文化，促進了兩岸同根文化的交流交融。期盼學子通過參加此次活動，傳播中華優秀傳統文化，不斷交流加深相互理解並增進互信認同。



福州台聯副會長楊軍希望同學們能把在大陸所見所聞分享給島內親朋好友，成為推動兩岸一家親的傳播者。



台南大學人文學院原院長林登順致辭表示，自己在1992年第一次到大陸參訪，當看到黃河、長江時也非常激動、興奮，有一種莫名的鄉土之情。在台灣對於大陸的認知常常會受到媒體和教育的影響，大陸到底是什麼樣的，應該親自來看，好壞由自己判斷。

