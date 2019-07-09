90歲的海南籍台灣美術家陳顯棟。（圖片來源：中新社） 中評社北京7月9日電／ 90歲還堅持創作中國風繪畫，這個台灣老兵畫家卻說自己“很平凡”



按虛歲算，出生於1930年的海南籍台灣美術家陳顯棟今年已有90歲高齡，他創作的“詩象”繪畫，以西方現代藝術的方法，表達東方傳統文化精神，思索人類眼中的大自然，充滿了中國風的“詩象”和“禪意”。



陳顯棟的藝術人生可以說是擇一事，終一生，不斷地“超越前人”、“跨越藩籬”。堅持運用新技巧、新方式、新觀念以打破因循的創作路綫。



這位海南籍的台灣老兵畫家，曾嘗遍世事紛亂、顛沛流離，離家38年終回歸，他將對家鄉的思念注入作品，用優美的綫條和繽紛的色彩表達對故土的熱愛與思念。



有一天運用一天 有一刻運用一刻



無法想象，90歲的老先生至今依然堅守在創作的第一綫。近日小新走進海口市區陳顯棟的畫室，畫室裡擺放著十餘幅未完成的畫作。陳顯棟靈感來了會添上幾筆，靈感沒了就擺在一旁，如果不滿意，就會毫不留情地將畫毀掉。



近年陳顯棟往返於台灣、海南兩地，每年仍舉辦兩三個畫展。他自述除了畫畫、帶學生和家庭生活，很少應酬交際，“總想用簡單平常的生活，去換取精妙深刻的藝術”。



已是耄耋之年，陳老步伐有點踉蹌，安靜時手不自覺抖動，雙眼受白內障、黃斑膜的困擾，視力也受影響。然而在畫布前，他對色彩的敏感一如往常，拿畫筆和美工刀的手法穩健老練。