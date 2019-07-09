強震頻發　特朗普宣布加州進入緊急狀態

中評社北京7月9日電／日前，美國加利福尼亞州南部發生兩次大地震且經歷數千次餘震。當地時間7月8日晚，美國總統特朗普宣布加州進入緊急狀態。



美聯社報道稱，特朗普的聲明便於聯邦政府向因地震受到重創的人們提供支援。這份緊急狀態令授予美國聯邦緊急措施署協調克里恩縣和聖貝納迪諾的救災工作。



聖貝納迪諾縣發言人戴維·沃特稱，當地政府為居民提供了瓶裝水，並用卡車運來了便攜式廁所和淋浴間，周末當地已恢復電力供應。沃特表示，地震使得人們緊張不安，但也讓整個社區團結起來。



一位官員稱，待克里恩縣裡奇克雷斯特鎮完成清查，預計將發現幾十處房屋因地震受損。截至7月7日，據說有100人住在裡奇克雷斯特的主要庇護所，另外還有43名被疏散人員由於害怕進入屋內，選擇在外面的草坪上露營。由於當地餘震不斷，人們仍然處於不安當中，官員們已經邀請顧問來幫助這些居民。



克里恩縣的另一個小鎮特羅納因地震導致停水，可能仍需幾天時間才能恢復供水，當地官員仍在評估地震造成的破壞情況。



7月4日，加州南部發生6.4級地震，次日發生7.1級地震，兩次地震導致許多房屋和道路受損，使得加州南部陷入混亂之中，許多居民尚未從地震影響中恢復過來。



目前，加州正投入1600萬美元用於在全州範圍內安裝數千個地震探測傳感器，官員們稱這些傳感器將能夠在地震開始前給予公共設施和列車得以關閉的寶貴時間。



（來源：中國日報網）