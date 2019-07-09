星巴克引發公憤　遭美國網友抵制

中評社北京7月9日電／ 據哥倫比亞廣播公司新聞網報道，近日，星巴克發表聲明向美國亞利桑那州的坦佩警察局道歉。7月4日，該警察局的6名警官在星巴克遭到店員驅趕，理由是一名顧客覺得警察的出現讓他感到很不安全。



事發後，這家咖啡巨頭遭到了網民的譴責，一時間，“抵制星巴克”的話題熱度迅速上升。星巴克不得不發表聲明稱這一事件“完全不可接受”，還提到過去曾與坦佩警方合作舉辦過社區活動“咖啡與警察”。



坦佩警官協會稱，獨立日當天，6名警官在假日輪班開始前去星巴克享用飲料，在此期間，一位店員因有顧客抱怨感到不安全而要求他們離開。在警官離開後，協會發推特寫道：“星巴克讓我們的警官在7月4日這天離開門店，其中幾位警官曾經為這個國家而戰，絲毫沒有尊重可言。”



但有些人也認同當時店裡那名顧客的擔憂。今年1月，一名坦佩警察開槍打死了涉嫌入室盜竊的14歲男孩，引起社會憤怒。還有兩名黑人男子去年在費城星巴克被無故逮捕，二人並未犯法。



一位用戶在推特上寫道：“警察需要更加努力地工作以獲得我們的尊重和信任。”另一位用戶稱，由於“種族相貌等原因”，顧客可能會覺得不安全。



這起事件中所涉及的顧客和警官尚未確定，但據報道，他們都是白人。坦佩警官協會稱，他們7日已經會見了星巴克的高管，8日還要繼續會面，共同努力加強彼此關係。



（來源：中國日報網）