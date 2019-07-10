游神州海上第一屏　品兩岸無限深情

半屏山一景（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月10日電（記者 海涵）有民謠曰：“半屏山，半屏山，一半在大陸，一半在台灣”。9日下午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到了位於溫州市的大陸半屏山參觀。



半屏山是溫州市的代表性景區之一，台灣省高雄市也有半屏山，兩地地名相同、語言相通、習俗相似。《江南靖士詩稿·題半屏山》：“世客休論判破因，就中事理最難陳。好屏半在洞頭縣，殘壁一遺台島濱。欲喚歸來猶隔海，倘為離去若亡唇。兩邊相望茫茫水，何日才逢璧合辰。” 從溫州市的狀元嶴港到高雄港的距離只有138海里，是浙江距離台灣最近的港口。特殊的海洋區位，兩岸千年相連的血脈、保護完好的原生態海島旅遊資源，兼之閩南和東甌相融的獨特民俗文化，使半屏山形成了極強的商貿、人文、旅遊魅力。



半屏山是一個不大不小的島嶼，南北長約4公里，東西寬平均0.58公里，總面積約2.3平方公里，游半屏山分為海上游覽和登島游覽兩種方式。半屏山猶如屏障橫斷大海，威鎮巨瀾，怒截狂濤，氣勢雄偉，險峻壯觀，半屏山景區的主要景點也在東南面的斷崖峭壁上，刀削斧劈，直立千仞。連綿數千米的絕壁依次展開惟妙維肖的迎風屏、赤象屏、孔雀屏、鼓浪屏等巨幅岩雕畫屏，是目前發現的全國最長最大的海上天然岩雕，被譽為“神州海上第一屏”。



半屏山為什麼山成兩半，隔海相望？當地人會有這樣一個傳說：半屏山原是一個完整的小島，島上的人生活安寧。然而某一天，一條毒蛇占據了島上的深洞，殘害生靈，糟蹋莊稼。龍王和雷神奉命除惡，幾番較量後，毒蛇逃入深洞不敢再戰。龍王把龍尾伸進洞內一騰躍，將島掃飛了一半，雷神趁機把露出海面的毒蛇擊斃。從此，半屏山只剩下了一半，另一半則飛到海峽對面的高雄去了。



兩岸同胞因半屏山結緣的故事數不勝數。在半屏山頂，記者看到了“同源同根碑”，碑上刻有“兩岸半屏，鄉音鄉情，珠聯璧合，共贏榮景”的字樣。當地工作人員告訴記者，2010年，高雄市半屏山參訪團一行35人赴浙江溫州參加活動。在此期間，他們簽署了《兩岸半屏山合作協議》，商定以半屏山結對為起點，促成溫州與高雄在旅遊、經貿、文化、農業等方面開展交流與合作。其中最有儀式感的活動，莫過於兩岸同胞在洞頭半屏山同注海峽水，共植相思樹，並立下了《同源同根碑》。



同樣在2010年，當時已82歲高齡的“鄉愁詩人”余光中到訪溫州。因長期居住高雄，余光中對左營半屏山十分熟悉，也一直對大陸半屏山心神向往，所以特地前去參觀。游覽途中，他對半屏山的景色贊不絕口，回台灣後寫下“洞天福地，從此開頭”8個字，作為他對“洞頭”地名的全新闡釋，成為兩岸半屏山文化交流的又一佳話。

