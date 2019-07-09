聯合早報：歷史恩怨糾結　日韓關係惡化

中評社香港7月9日電／聯合早報今天社論說，日本於本月1日突然宣布，限制對韓國出口用於生產半導體晶片、智能手機顯示屏的材料。韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基4日威脅報復，並警告如果衝突升級，將損害兩國經濟。過去幾個月來，日韓關係因二戰時期強制勞工索賠案、歷史問題等趨於緊張。在日韓貿易戰一觸即發之際，又傳出韓國單方面正式解散兩國曾共同成立的慰安婦援助組織的消息。韓國這個舉動已激怒日本，進一步加劇兩國之間的矛盾。



加強限制向韓國出口高科技材料的措施生效後，受到影響最大的是三星、SK海力士和樂金（LG）等韓國大企業。據共同社報道，日本還在考慮擴大限制出口的產品範圍。日本也準備將韓國剔除出“白色清單”，即日本供應商今後每次對韓國出口，都必須向政府申請，而審查時間通常為90天。



當前世界經濟已經受到美國和中國、美國和歐盟之間貿易衝突的影響，日本政府限制對韓國出口的決定，將再次嚴重衝擊目前處於低迷的全球半導體產業。專家警告，一旦日韓爭端升級，將衝擊全球半導體供應鏈和電子市場。韓國政府正研究向世界貿易組織申訴的法律程序，但通過世貿組織調解爭議及取得結果須要很長時間；日本則堅持限制舉措沒有違反世貿組織的條例。



日本這次對韓國祭出出口管制措施，是因兩國之間的外交矛盾，而不是因為貿易不自由和不公平。因外交風波擴至貿易制裁，實為節外生枝，最終還是必須回到源頭來解決，否則日韓就準備面對兩敗俱傷的局面。



半導體製造是韓國的主要工業，日本的出口限制必將威脅韓國半導體產業；而日本國內相關產業也會受到打擊，因為許多日本公司進口韓國的半導體和顯示屏。日韓必須盡快展開對話，日本如果不取消出口限制措施，而韓國不排除採取報復措施，最終會拖慢兩國的經濟增長預期。即使如一些分析認為，韓國企業被迫尋找替代國家和替代產品，中國或成日韓經濟戰的意外贏家，但高科技材料的供應鏈一旦被打破，其衝擊範圍之大難以預估。