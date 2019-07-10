美公開信倡議者答中評　憂台灣問題

卡內基國際和平研究院的資深研究員史文參加世界和平論壇（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月10日電（記者 郭至君 徐夢溪）日前，一封在華盛頓郵報上百位美國各界“中國通”聯名寫給特朗普的公開信引起中國輿論的熱議，這封公開信的主要推動者之一，美國著名智庫——卡內基國際和平研究院資深研究員史文（Michael D. Swaine）日前出席了第八屆世界和平論壇並召開了新聞發布會，在會上他不僅講述了公開信的一些背後故事，也回答了很多記者的問題，對於中評社記者提問的在台海危機呈日漸上升趨勢之時，中美雙方應該如何管控問題以確保和平的問題，史文強調，中美交惡對台灣來講是壞消息。



史文對中評社表示，這樣一個非常複雜的問題想要講清楚的話是需要很長時間的，我盡量言簡意賅。在我看來，對美方而言一中政策沒有其他選擇，而對中方而言，強調和平解決台灣問題也沒有其他選擇，這兩點也就是美方的一中政策和中方對於和平解決台灣問題的承諾應該是中美關係的基礎。而且我認為，雙方都應該意識到這一點的重要性。與此同時，我們還需注意到美方也有義務對台灣提供足夠的援助及保持不受中國大陸脅迫的自由度，這是美國的政策。當然很多中國人對這一政策表示深度的懷疑，他們認為美國對台軍售主要是為了破壞穩定，轉移中方的注意力，削弱中方。但我並不認為這是美方的目的，因為這樣的政策已經持續數年了。



“另外，我想補充一下我的一個擔心，如果美中兩國的關係持續惡化，有可能會影響到雙方對於台灣問題的一些認識和諒解，這有可能改變相關的一些政策，不管是中方還是美方，可能會將台灣視作一個極為重要的戰略資產，要麼獲得對台的控制，要麼要讓其與中國大陸越來越遠，這樣一個情況在我看來很有可能成為對抗和衝突的主要原因。此前台灣方面有官員在華盛頓訪問時我對他表示，美中關係交惡實際上對台灣也是壞消息。”史文說。



對於特朗普批准美國對台軍售一事，史文回應，實際上美國對台軍售已經不是什麼新聞了，美國多年來都在對台軍售，而且在未來可能會保持這樣的一個做法，美國對台軍售的決策依據主要是台灣方面保持相關能力的需求，實際上是美國對台灣政策非常基本的組成部分，這也體現在了台灣關係法當中，而中方的反應通常是反對和堅決的反對，但是我認為，這樣的一個問題本身並不會成為中美關係的一個巨大危險的一個來源，在我看來更大的危險可能體現在，第一、中方認為沒有必要耐心等待而去加速統一的進程。第二、美方的基本政策如果出現轉變，也就是拋棄一中政策的話，在我看來是中美關係的一個巨大災難。