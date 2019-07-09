老撾衞生部發布全國登革熱疫情警報

中評社北京7月9日電／新華社援引老撾媒體9日報道，因老撾全境2019年已超過1.1萬人被發現感染登革熱病毒、其中27人因此死亡，老撾衞生部8日發佈全國登革熱疫情警報。



據老撾《萬象時報》報道，老撾政府發現近來登革熱疫情暴發，多數感染和死亡病例出現在首都萬象和老撾南部省份。據老撾衞生部傳染病控制司報告，從2019年年初至7月7日，老撾全境有11561人確診感染登革熱，27人死亡。



報道援引老撾衞生部部長本貢的講話說，已從萬象派出專家與南部省份醫衞人員討論登革熱防控事宜，“如果不採取足夠的病毒控制措施，今年的天氣條件可能導致登革熱疫情大範圍暴發”。本貢要求政府各部門和民間組織，尤其是醫衞部門，加大病毒防控的宣傳，建議幼兒園、小學和中學每週清除污水，防止孑孓滋生。



本貢還要求省、縣醫療機構提高診斷和治療登革熱水平，降低死亡率。本貢同時提醒個人生病應及時前往醫院救治，勿自行前往診所購藥、服藥。



2017年，老撾確診5584例登革熱病例，14人死亡；2018年前三季度，老撾4600多人感染登革熱，14人死亡。



登革熱是一種由蚊子傳播的急性傳染病，其典型症狀是發燒、頭痛和關節痛等。登革熱分為普通登革熱和出血登革熱，後者死亡率較高。據悉，今年東南亞多地登革熱病例高發。