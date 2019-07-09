國家林草局：我國已退耕還林還草5億多畝

（來源：央視網） 中評社北京7月9日電／7月9日上午，國家林草局第三季度新聞通氣會上，國家林業和草原局退耕還林（草）工程管理中心主任周鴻升就新一輪退耕還林還草工作實施進展、退耕還林還草工程20年總體成效，以及全國退耕還林工作會議作相關介紹。



周鴻升介紹，在黨中央、國務院的高度重視下，在社會各界的廣泛關注下，2014年，為加強生態文明和美麗中國建設，國家做出了實施新一輪退耕還林還草的決定。到目前為止，國家共安排新一輪退耕還林還草任務5989.49萬畝，其中還林5486.88萬畝，還草502.61萬畝，涉及河北、山西、內蒙古等22個省（區、市）和新疆生產建設兵團。目前，新一輪退耕還林還草中央已投入687.6億元。新一輪退耕還林還草6年來，工程實施規模由《新一輪退耕還林還草總體方案》時的4240萬畝擴大到目前的近8000萬畝，工程實施省份由2014年的14個省（區、市）擴大到目前的22個省（區、市）和新疆生產建設兵團。2017年起，退耕還草的補助標準由800元／畝，提高到1000元／畝；退耕還林種苗造林費補助由每畝300元提高到400元，使新一輪退耕還林總的補助標準達到每畝1600元。



周鴻升還介紹，自1999年啟動實施兩輪退耕還林工程以來，全國已實施退耕還林還草5億多畝，其中，兩輪退耕還林還草增加林地面積5.02億畝，占人工林面積11.8億畝的42.5%；增加人工草地面積502.61萬畝，占人工草地面積2.25億畝的2.2%。退耕還林工程總投入超過5000億元，相當於兩個半三峽工程的投資規模。



退耕還林使工程區生態效益突顯



退耕還林工程的實施，加快了國土綠化進程，工程區森林覆蓋率平均提高了4個多百分點，對我國新增綠量和地球變得更綠作出了重大貢獻。



貴州省實施新一輪退耕還林對近年來全省森林覆蓋率每年提高1個百分點發揮了重要作用，扭轉了治理區生態惡化的趨勢。長江水利委員會的專家認為，長江輸沙量減少，退耕還林工程功不可沒。

