鍾小平退黨相挺　柯歎：除了加油還能說什麼

柯文哲（左）到鹿港護聖宮參拜，護聖宮主任委員林肇睢（右）全程接待。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月9日電（記者 林谷隆）中國國民黨台北市議員鍾小平表態“脫黨動員”助台北市長柯文哲選2020，柯文哲9日下午在彰化再次被問到鍾退黨相挺時，先是“啊！”了一聲說“實在是”，接著大大嘆一口氣說“現在除了說加油，還是加油！還能說什麼”。



2020大選白熱化，中國國民黨正在進行為期7天的初選民調，此時國民黨籍台北市議員鍾小平卻開出第一槍，宣布要退黨替台北市長柯文哲組2020後援會，為柯P助選。



針對中國國民黨台北市議員鍾小平打算“脫黨動員”助柯選2020，無黨籍台北市長柯文哲9日上午受訪時打太極反問，這動作太大了，鍾有說脫黨的理由嗎？記者補充說，鍾要挺你選2020。柯詫異地說，選⋯⋯選2020，這讓他回去想想看好不好？



柯文哲9日下午到彰化鹿港參拜台灣護聖宮（玻璃媽祖廟）時，被媒體堵訪再提對鍾小平退黨相挺時，簡短回應如上述。



媒體追問，未來如果有更多藍綠人士相挺，會不會感到開心？柯文哲雖然回答“有什麼開心！”但臉上藏不住笑容。



被問到稍後將與彰濱工業區業者座談，是不是要提出什麼產業政策？柯則說，沒有要提什麼政策，現在聽業者怎麼說比較重要。