美媒揭美墨邊境移民拘留營現狀

中評社北京7月9日電／據“中央社”7日報道，因人數爆滿、衛生環境差，美墨邊境的中美洲移民的拘留營受到美國媒體批評。對此，當地時間7日，美國總統特朗普表示，相關報道是“騙局”。



據報道，6日，美國有媒體發表文章稱，在位於得克薩斯州克林（Clint）的一間邊境拘留營內，有數百名衣著肮臟的孩童，擠在滿是病菌的狹小空間內。兒童臟衣散發出的惡臭，連巡邏隊員的衣服都會被染上，當地鎮民下班經過時都會掩鼻，小孩的哭聲不斷。一名女童疑因受不了這種環境而試圖自殺，巡邏隊員只好讓她睡在隊員面前的帆布床上，以便能邊看管她邊處理新收進的移民。



對此，特朗普則表示：“我們會開放部分這類拘留營給新聞界，希望新聞界能進去看看。”他還稱：“會人滿為患原因在於移民不斷湧向美國”，而美國也是受害的一方。



此前，美國國土安全部（DHS）發布的監督報告稱，美國邊境多間拘留營人滿為患已達危險程度。這些拘留營關著上千名尋求留在美國的中美洲移民。



據不具名的拘留營人員表示，幾百名孩童擠在狹小的空間內，導致疥瘡、疱疹、水痘蔓延；營方人員還受命將床搬走，以騰出空間。7月份的某一天裡，一個小房間內一度擠了20個小女孩，有的孩子只能蜷縮在地板上。有些房內還有很小的幼童，由較大的孩子照看。



3名營方人員表示，他們看過最小僅3歲、沒有雙親陪伴的孩童被帶來；有律師甚至說還看過年僅5個月的嬰兒。



（來源：中國新聞網）