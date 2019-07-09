國際銳評：歐盟領導層換屆　中歐關係可預期

中評社北京7月9日電／中國國家主席習近平星期二（7日）致電比利時首相米歇爾，祝賀他當選為歐洲理事會新一屆主席。習近平表示，中方支持歐洲在國際事務中發揮更重要的作用，願推動中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係不斷取得新進展。這凸顯了中國致力於推進中歐合作的積極意願。



今年是歐洲政壇換屆之年。5月，歐洲議會選舉結束後，歐盟各國圍繞新一屆歐盟領導層人選展開了密集而艱苦的磋商，其中，尤以歐盟委員會主席的遴選一波三折。在上周的歐盟特別峰會上，歐盟四大職位人選終於浮出水面：比利時首相米歇爾接任下屆歐洲理事會主席，德國女防長馮德萊恩被提名擔任新一屆歐委會主席，來自法國的國際貨幣基金組織總裁拉加德擔任歐洲央行行長，西班牙外交大臣博雷利將出任歐盟外交和安全政策高級代表。儘管後三個職位還需要經過一定批准程序，如歐委會主席人選需通過歐洲議會投票表決，但可以說，歐盟未來五年的領導架構已基本形成。



歐盟新領導層的出爐是各方利益充分博弈的結果。兩位女性精英同時進入歐盟領導層，將有望給歐洲政壇帶來新氣象。德法被視為主要“贏家”：德國在時隔50多年後再獲歐洲層面領導者職位，法國則在整體人事布局中發揮了較大影響力。這表明，德法主導歐洲一體化的局面得以延續。



當前，歐洲發展面臨的挑戰不少。一方面，難民危機餘波未平，民粹政治力量普遍抬頭，英國“脫歐”懸而未決；另一方面，歐洲面臨經濟下行壓力，科技創新和產業競爭力有所下滑，歐美貿易爭端仍在僵持。在此背景下，鞏固和加強對華合作，無疑將是歐盟最重要的外交方向之一。對於中歐關係未來走勢，國際社會有理由給予比較樂觀的預期。



事實上，對於中歐關係的樂觀展望，是建立在雙方共同利益不斷擴大的現實基礎上。今年春季，中國國家主席習近平、中國總理李克強相繼訪歐，中歐關係迎來了“高光時刻”。在4月舉行的第二十一次中國—歐盟領導人會晤時，中國和歐盟重申，推動中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係取得新進展，並共同規劃好2020年後的合作議程。從這個意義上看，歐盟領導層更迭非但不會影響中歐合作的大方向，還有望給雙邊合作創造出新動能。

