中評關注：澳門回歸與“一國兩制”重要實踐

研討會現場。（中評社 秦正陽攝） 中評社香港7月12日電（記者 秦正陽）“澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”7月5日在廣東江門舉行。在以“澳門回歸與‘一國兩制’的重要實踐”為主題的討論中，與會嘉賓普遍認為，澳門回歸以來利用“一國兩制”的制度優勢，積極融入國家發展。下一步應更主動參與粵港澳大灣區建設，在堅持“一國兩制”方針的前提下保證繁榮穩定。



國家海關總署進出口食品安全局局長畢克新介紹了內地供澳食品農產品安全監管措施相關情況。他表示，內地海關和澳門特區政府攜手保障了供澳食品農產品的質量安全，建立了完善的檢測檢疫制度，保障了澳門的舌尖上的安全。讓廣大的澳門同胞切身感受到祖國大家庭的溫暖，分享“一國兩制”成功實踐和祖國改革發展的紅利。未來內地與澳門必將總結已有的成功經驗，繼續把供澳食品農產品質量安全擺在重要位置，讓澳門這座世界美食之都將更加魅力四射。



澳門江門同鄉會會長甄瑞權表示，澳門回歸祖國以來積極融入國家發展，已經成為世界上經濟增長速度最快的地區之一。澳門作為粵港澳大灣區中的重要一員，應發揮獨特優勢，積極融入粵港澳大灣區建設，調整產業結果，逐漸擺脫博彩業一家獨大局面，大力發展文創產業、會展產業、中藥研發產業和長者養老產業等，促進經濟適度多元化，合理化發展。

