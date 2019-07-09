智能手機大行其道　個人電腦市場何去何從

中評社北京7月9日電／本世紀迄今為止，最重要的科技發展就是智能手機，它徹底的改變了我們社交、遊戲、消費娛樂和音樂的生活方式。



現在市場上也有一些公司開始關注智能手機或者平板電腦對於個人電腦和筆記本電腦設計上所帶來啟發的可能性。儘管現在許多人使用智能手機和平板電腦提高工作效率，但是個人電腦仍然具有發展的潛力。研究表明，個人電腦仍然是大眾工作的中心樞紐，隨著消費者尋找更加適合的新硬件產品，PC也在產生這創新，不斷發展。



在過去的十年里，個人電腦並沒有太大的創新飛躍，之前的一個趨勢是想讓個人電腦更加像平板電腦，但是下一個趨勢是讓個人電腦更像智能手機。消費者們更希望看到電腦具備哪些功能呢？即時啟動、全天候的續航、人臉識別解鎖、設備連通性等等，這是當今消費者的需求，也是消費者希望在電腦上看到的功能，這些功能在智能手機上已經非常常見了，就拿即時啟動來說，任何一部手機都能做到，但是對電腦來說，消費者仍然需要等待數秒鐘，甚至數分鐘才能啟動電腦並且準備好投入使用。



雖然我們一直在說，因為智能手機的發展，電腦的銷量開始下滑，因為很多工作在手機上一樣可以完成，但是當可以選擇的時候，我們看到像發郵件，處理文件，甚至是看視頻都是消費者最喜歡在電腦上進行的任務，雖然手機確實也能做到，但是電腦更加適合。



個人電腦也正在悄然的發生的變化，衍生出了非常豐富的細分市場，並非的一刀切的外形設計，以適應不斷變化的市場需求。英特爾的X86架構主導了個人電腦行業，但是英特爾一直難以將真正超低功耗產品推向市場，但是高通和Arm架構正在向英特爾發起挑戰，高通正在努力創造能夠永遠在線，始終聯網的個人電腦。



如果你有機會體驗過聯想、惠普等使用Arm架構和高通處理器的產品，相信你會對它們持久的續航能力留下深刻印象。這也是消費者所希望得到的產品，真正的全天候續航，持續保持連接，無需等待即刻喚醒。

