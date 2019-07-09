莫斯科建歐洲最大室內主題樂園　或年底開放

“夢之島”主題樂園建設接近尾聲。（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月9日電／據塔斯社7月8日報道，莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧當日表示，位於莫斯科的歐洲最大室內主題樂園“夢之島”的建設已經接近尾聲，有望於今年向遊客開放。



索比亞寧8日在視察“夢之島”室內主題樂園的建設進度後對記者說，目前主題樂園的建設正在如火如荼地進行著，整個項目已經接近尾聲，今年年底前樂園有望開放。



索比亞寧指出，主題樂園開放後，預計每天會有成千上萬的遊客前來游玩，莫斯科需要完善樂園周邊區域的交通設施建設。



“夢之島”公司董事會主席阿米蘭·穆佐耶夫表示，“夢之島”主題樂園第一階段的建設計劃於2019年11月完成。他指出，目前90%的游樂設施已經安裝完畢，70%的道路已經鋪設完畢。穆佐耶夫表示，正在研究主題樂園內露天區域的娛樂項目。露天區域也將被細分成不同的主題，例如“愛麗絲夢游仙境”、“恐龍世界”等等。



根據莫斯科市政網站的消息，“夢之島”主題樂園的第一階段建設項目包括擁有八個主題區的大型室內主題樂園、景觀公園、地下停車場、擁有17個放映廳的電影院、可容納3800人的音樂廳等。據悉，主題樂園的元素除了源於俄羅斯本土童話故事和卡通人物，也涉及一部分全球知名卡通形象。



第二階段需要建造完成的是一座擁有410間客房的四星級酒店、一所兒童游艇學校、一所可容納1000人的音樂廳以及一段長約兩公里的景觀堤岸。第二階段計劃的完成日期是2021年第一季度。



據悉，“夢之島”主題樂園位於莫斯科納加金斯基河灘區，占地100公頃。



（來源：中央廣電總台國際在線）