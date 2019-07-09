蔡英文將在聖文森、聖露西亞國會發表演說

台“外交部”國際傳播司副司長齊永強。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）蔡英文7月11日將啟程“自由民主永續之旅”，根據行程規劃，除了海地只有停留4個小時30分鐘外，其他地點都會停留過夜，連過境美國都各自在紐約以及丹佛停留2晚。蔡將在“邦交國”聖文森、聖露西亞的國會發表演說。



蔡英文7月11日至22日將出訪加勒比海“邦交國”稱為“自由民主永續之旅”，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，往返都將在美國過境2晚。



蔡英文訪問海地主要行程是參加台灣、海地商品展開幕，停留時間4個多小時，就轉往聖克里斯多福及尼維斯；在聖國會簽署“中華民國”（台灣）政府與聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府技職教育暨訓練合作協定”、會晤聖國總理哈里斯、會見聖國總督席頓。



蔡英文在聖克里斯多福及尼維斯之後，在轉往聖文森，並在聖文森進行國會演說，會晤聖文森總理龔薩。雙方也會見證簽署“中華民國”（台灣）政府與聖森文國政府財政合作協定”及“‘中華民國（台灣）’與聖文森國政府打擊跨國犯罪協定”。



蔡英文這次出訪“邦交國”最後一站是聖露西亞，將會晤總理查士納、總督史納克，也會在安排在聖露西亞國會進行演說，並會晤參、眾兩院議長。蔡到聖露西亞也會視察香蕉出口集貨中心作業，參與聖露西亞政府廣域網路計劃第二期啟動典禮等。



根據“外交部”資料提供：海地，首都是太子港，面積為27,750平方公里，人口是根據2018年世界銀行統計有1,141萬人，主要宗教為天主教、基督教、伏都教(Voodoo)。



聖克里斯多福及尼維斯，首都是巴士底市，面積為土地總面積為269平方公里，其中聖啟茨島(St. Kitts)176平方公里、尼維斯島(Nevis)93平方公里，人口在2017統計是52,715人，主要宗教是基督教、羅馬天主教及英國聖公會。



聖文森的首都是金石城，面積為389平方公里，人口在2019年5月統計約11.04萬人，主要宗教是英國國教聖公會、羅馬天主教、衛理公會及安息日教會。



聖露西亞首都是卡斯翠市(Castries City)，面積為616平方公里，約為台灣面積之57分之1，人口在2018年統計為17.8萬人，主要宗教是天主教、新教、基督教等。