水利部拉響警報：部分地區河流或將發生洪水

中評社北京7月9日電／水利部今天通報的最新汛情顯示：受江南、華南中部北部、西南南部等地強降雨影響，截至今天8點，福建閩江上游幹流及其支流富屯溪、建溪，廣西桂江等4條主要河流仍超警0.74－3.41米。



水利部表示，7、8月主汛期全國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候事件偏多，降雨量空間分布將總體呈“東西多、中間少”的特點，防汛形勢不容樂觀。



據介紹，今天江南大部及廣西北部、貴州東部、重慶南部等地有大到暴雨，其中貴州湖南廣西交界地區、湖南中東部、江西中部等地局部有大暴雨。預計明天主雨區略東移，江南中部南部、華南中北部等地將有大到暴雨，其中廣西湖南交界局部、江西南部和東北部等地局部將有大暴雨。



水利部水文首席預報員 李岩：24小時內，我們認為在廣西的桂江、柳江可能會發生超警或者超警以上的洪水；48小時之內，包括江西的贛江和浙江的錢塘江的上中游段，以及福建的閩江的上游和福建閩江幹流，還有廣西的西江上游都可能發生超警以上的洪水。



鑒於當前水旱災害防禦形勢，水利部於今天下午16時啟動水旱災害防禦IV級應急響應，並派出4個工作組分赴江西、湖南、廣西、貴州四省區協助開展防禦工作，及時發布預警信息，做好山洪災害防禦和中小河流洪水防範等各項工作。



水利部水旱災害防禦司高級工程師 吳澤斌：洪峰來臨前預洩庫容，騰出防洪庫容，在洪峰來臨的時候要求各個水庫管理部門適時攔蓄洪峰，發揮水庫削峰、錯峰的作用。我們加強水庫調度運行的監管，逐日逐庫進行分析原因，找出對策，督促地方採取措施降低水庫水位。



南方新一輪強降雨來勢汹汹，中央氣象台今天繼續發布暴雨黃色預警，預計今明兩天，福建、江西、廣西、廣東等地仍有大到暴雨，局部地區有大暴雨，並伴有短時強降水、局地有雷暴大風等強對流天氣。

