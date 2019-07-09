教育部：要克服唯分數唯升學的功利化傾向

中評社北京7月9日電／教育部副部長鄭富芝9日在談及素質教育時提及五個方面舉措，其中，在強化評價導向方面，鄭富芝指出，評價是“指揮棒”，是“牛鼻子”。要建立發展以素質教育為導向的科學評價體系，制定義務教育評價標準體系。“一定要克服‘唯分數、唯升學’的功利化的傾向，為學生想得遠一點，不僅僅為了當前。”



9日，國新辦就《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》有關情況舉行發布會。



在談及素質教育話題時，鄭富芝稱，素質教育的問題是整個基礎教育包括義務教育當中最重要的一個問題。從現實來看儘管發展素質教育會遇到一些困難和問題，但推進的決心不能動搖、推進的步子不能停下來。《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》從五個方面提出了舉措，可以概括為“五個強化”。



一是強化育人理念。教書育人理念先行，理念非常重要，必須要有科學的教育理念、育人理念。《於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》把科學教育質量觀概括了四句話“德育為先、全面發展、面向全體、知行合一”。在實施過程中，通俗講是要辦好每一所學校、教好每一個孩子，為孩子們的終身發展打好基礎，把九年義務教育的基礎打好。



二是強化體系構建。要構建德智體美勞全面培養“五育”並舉的教育體系。這一次關鍵是要強化德育、體育、美育和勞動教育的育人功能，特別是把勞動教育的短板補起來。實際上發展素質教育的核心就是全面落實黨的教育方針，讓學生德智體美勞全面發展。



三是強化課堂變革。課堂是教育的主陣地、主渠道，這次《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》提出一定要創新教育教學方式，變單純的滿堂灌填鴨式教育為啟發式、互動式、探究式，推進課堂革命，讓學生在學校在課堂上學得活一點，實效大一點。



四是強化評價導向。評價是“指揮棒”，是“牛鼻子”，提高教育質量，推進素質教育一定要把“指揮棒”調好，把“牛鼻子”牽住。因此，要建立發展以素質教育為導向的科學評價體系，制定義務教育評價標準體系。通俗來講就是要明確什麼才是好的教育，一定要克服“唯分數、唯升學”的功利化的傾向，為學生想得遠一點，不僅僅為了當前。

