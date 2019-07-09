老撾聚焦川壙省石缸平原列入世界遺產名錄

老撾川壙省石缸平原（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月9日電／老撾川壙省石缸平原6日在阿塞拜疆巴庫舉行的第43屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議（世界遺產大會）上獲准列入《世界遺產名錄》後，老撾媒體8日紛紛進行報道。



老撾人民革命黨中央機關報《人民報》、國家通訊社－－巴特寮通訊社和《萬象時報》等媒體8日均在頭版或網站顯著位置報道了川壙省石缸平原申遺成功的消息。



巴特寮通訊社報道說，老撾政府從已被發現並正式記錄的近20處石缸平原遺址中選出11處，於1992年3月25日開始向聯合國教科文組織申遺。《萬象時報》報道說，經過不懈努力終獲申遺成功，這是老撾政府取得的巨大成就。



老撾媒體報道說，老撾新聞文化旅遊部部長波顯坎·馮達拉代表老撾政府出席世界遺產大會。他6日在申遺成功後對世界遺產委員會給予該項目的評價與認可表示感謝。老撾新聞文化旅遊部遺產司司長通柏·坡提杉6日通過社交媒體表示，川壙省石缸平原申遺成功，老撾尤其是川壙省人民終於實現了20多年的心願，這讓每一位老撾人都感到自豪。



一位名叫萬薩那的老撾年輕人9日對記者說，“我很興奮，感覺很驕傲，很自豪。”



石缸平原位於老撾北部省份川壙省，2100多個巨石罐分布多處，其年代可以追溯到公元前500年到公元500年，其中最大的石缸高3米、周長8米。石缸被認為用於鐵器時代文明的喪葬，分布處另有二次葬設施、墓石、喪葬用品等。



川壙省石缸平原是老撾第三處世界遺產。此前，老撾琅勃拉邦省琅勃拉邦市以及占巴塞省瓦普廟分別於1995年以及2001年入選《世界遺產名錄》。



（來源：中央廣電總台國際在線）