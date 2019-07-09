京報：美對台軍售，走過頭就是台灣之危

中評社北京7月9日電／環球時報9日社評說，美國國防部星期一說，美國已經批准總值大約22億美元的對台新軍售案，具體項目包括對台出售108輛M1A2T艾布拉姆斯坦克和250枚毒刺便攜式防空導彈。美國媒體在報道這一軍售時普遍提到，它是在中美貿易戰仍在進行的大背景中出台實施的。



社評說，這是特朗普政府兩年多時間裡的第四次對台軍售，與以往歷屆政府的對台軍售相比，22億美元的軍售總額說大不大、說小不小，但與特朗普政府的前三次對台軍售相比，這一額度則是最大的。這屆美國政府的對台軍售有逐漸升級的趨勢。



美國對台軍售曾受到1982年《八一七公報》的強有力限制，該公報規定美國逐漸減少對台軍售，直至最終解決。但美國後來背棄了這項承諾，老布什政府和之後的美國政府都有大規模和較大規模對台軍售，它們與中美關係的跌宕起伏形成了相互刺激。



現在看來，解決對台軍售問題要依靠大陸自身的變量。一是大陸軍事力量越來越強大，使得台灣新購武器實際上喪失軍事意義，台灣的那點軍費使其不可能通過購買武器維持兩岸軍事平衡。二是大陸國力的增強使得我們有更多手段壓制外部的對台軍售，過去法國、荷蘭等都有對台軍售，現在只剩下美國。



美國對台軍售有幾重目的：賺錢，以此維繫美國的對台影響，打軍售牌牽制中國大陸。華盛頓非常清楚，軍售對維繫兩岸軍事平衡早已毫無意義，但這仍是其對應《與台灣關係法》堂而皇之的說辭，美方的政策焦點早已從“保衛台灣安全”轉到了與中國博弈的其他方向。



對台灣當局來說，拉住美國是其維繫現有兩岸政策的基礎。他們更清楚，解放軍已經建立起對台軍的壓倒性優勢，今天如果下決心解放台灣，比當年解放北平還要容易。增購美國軍備已經失去了物理意義，但台北要的是心理效應，要的是以此宣示台美關係的緊密，把台灣軍費割一大塊給美國軍火商，形同向美國磕頭，交保護費。



社評說，美國對台軍售成為中美關係的一項長期麻煩，但由於上述原因，這項麻煩的烈度實際是逐漸弱化的。大陸擁有了對台海局勢更多的主導權，我們一直保持克制，但實際上有了拍案而起斷然改變台海地區遊戲規則的能力，我們沒有使用它，但它會潛移默化地發生作用。



美台是不能玩過頭的，一旦玩過頭，肯定要付出代價。我們不妨做一個大膽的假設：如果有一天美台之間做出大陸決不接受的軍售，大陸宣布如果那些裝備上島，我們將堅決摧毀它們，屆時將會發生什麼？



我們絕對相信，屆時率先退縮的會是台灣當局。因為如果中國大陸和美國都能經歷得起一場台海衝突的話，那場衝突將是台灣的不可承受之重。所以為了不將自己逼入那樣的極端，台灣當局首先要悠著點。



社評說，台灣的安全在於處理好兩岸關係，從根本上避免走向與大陸的軍事對抗。只要台當局不朝著“台獨”的方向瞎折騰，它是完全可以做到的。而一旦朝著“台獨”方向鋌而走險，搞“以武拒統”，無論它抱誰的粗腿，都沒有用。大陸一直堅持和平統一政策，台灣當局最該做的就是不要逼大陸放棄這一政策。



民進黨街頭鬧事出身，相信在市井折騰的那一套，缺大局觀、戰略觀。他們割斷歷史，因此對社稷興亡的規律也認知模糊。希望他們不犯最終斷送自己的顛覆性錯誤，必須在此指出，他們離那種錯誤只剩一步之遙。