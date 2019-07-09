人民網：為世界經濟提供更多“中國依存”

中評社北京7月9日電／“世界對中國經濟的依存度有所上升”，日前，麥肯錫全球研究院發布的報告引發廣泛關注。報告稱，中國在融入世界經濟的歷程中取得長足發展，並已成為具有全球影響力的貿易大國，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2，表明中國作為消費市場、供應方和資本提供方的重要性日益凸顯。



“中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國”，麥卡錫的報告為這一判斷提供了新的論據。蘋果公司的CEO庫克曾說過這樣一段話，“如果你把美國所有的模具工人找來，他們或許能占滿我們現在所在的這間屋子。但是在中國，那些人能占滿好幾個足球場。”早在2009年，中國就已經成為世界第一製造業大國，是世界上唯一擁有聯合國產業分類全部工業門類的國家。麥卡錫的報告顯示，中國貢獻了全球製造業總產出的35%。可以說，世界的產業鏈和供應鏈更加依賴中國，“中國製造”在全球供給體系中的地位不斷鞏固。



事實上，經濟無非是生產和消費組成的閉環。世界對中國的依存度提升，不僅體現在生產，更體現於消費。上世紀90年代初，美國企業家曾流傳著一個夢想：假如中國人每天早上醒來都喝一杯可口可樂，這將會是一個多麼巨大的市場。今天，近14億中國人組成的超大規模市場正在給全球釋放紅利。按品類和市場劃分，跨國企業在30大商品品類中占據的市場份額在中國平均為40%，美國則為26%；2017年，通用汽車在華銷售量達到400萬輛，已經超過在美國本土360萬輛的銷售量。多家機構預測，2030年，中國消費增長可能高達6萬億美元，相當於美國與西歐的總和，這將讓世界各國從中受益。有經濟學家甚至說，“退出中國市場，等於退出全球財富500強”。中國的超大規模消費市場，將不僅是未來中國經濟發展的主要驅動力，更將為世界經濟發展注入不竭動力。



世界對中國經濟依存度的提升，說明中國的綜合國力仍處於強勁的上升階段。正如麥肯錫全球研究院院長華強森所言，“我們對中國經濟的未來抱有信心，中國經濟有很強實力，而且會繼續快速增長”。有全球最完整的工業體系，有近14億人組成的超大規模市場，有巨大發展韌性、潛力、回旋餘地，有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策空間，中國經濟完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

