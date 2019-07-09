柯文哲臉書秀政績　諷郭韓開選舉支票很容易

柯文哲表示，開選舉支票很容易，長久之計才是一個負責任政府應該做的事。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月9日電／爭取中國國民黨2020提名的前鴻海董事長郭台銘日前提出“0到6歲孩子國家養”的政策，高雄市長韓國瑜則提出“65歲以上國家養”的長照政策。無黨籍台北市長柯文哲今天在臉書發文表示，選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單。完全“國家養”不大可能，“國家幫你養”還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。發錢很簡單，完整的系統建立才是大工程，長久之計才是一個負責任政府應該做的事。



以下為柯文哲臉書全文：



【“國家”幫你養】



選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單。



去年選市長，有候選人喊出“第二胎國家養”，現在又有人提出“0到6歲國家養”、“65歲以上國家養”⋯等口號，其實不管怎麼“養”，對年輕父母來說，單純給生育補助並沒有解決問題，後面的養育、教育才是問題。



完全“國家養”不大可能，“國家幫你養”還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。



我們在台北市佈建了20處的“大公托”（公辦民營托嬰中心），以及50處的“小家園”（社區公共托育家園），小家園透過4個托育員照顧12個小孩的模式，讓父母可以安心把0到2歲的小孩交給他們照顧，這個模式在台北市率先實驗成功後，現在也 #擴展到其他縣市。



我們也盤點閒置的國小空間，來做托育家園、2歲專班，以及3歲至5歲的公共化幼兒園，希望未來從0歲到12歲，都可以在同一個學校照顧、就讀。如果臨時有事孩子需要幫忙照顧，還有“臨時托育”、“臨時照顧”的服務可以申請。



發錢很簡單，完整的系統建立才是大工程，長久之計才是一個負責任的政府應該做的事。