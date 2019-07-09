英國將為男孩免費接種HPV疫苗

中評社北京7月9日電／英國政府9日宣布，從今年9月起，人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗接種計劃覆蓋範圍將從女孩擴展至男孩，估計未來40年將避免數萬例癌症病例發生。



HPV疫苗又稱宮頸癌疫苗，可通過阻止HPV感染預防相關癌症發生，包括宮頸癌、陰莖癌、肛門癌、某些頭頸癌等。英格蘭公共衛生局當天發布公報說，據英國沃裡克大學建立的模型估算，到2058年，也就是英國啟動HPV疫苗接種計劃50年時，該疫苗將在英國可能阻止超過6.4萬例宮頸癌和近5萬例其他相關癌症發生。



英格蘭公共衛生局免疫部門負責人瑪麗·拉姆齊在公報中說，在成功實施女孩接種計劃基礎上“實現HPV疫苗全覆蓋讓我們有機會使HPV相關疾病成為過去”。“給男孩接種疫苗不僅能保護他們自身，還將預防女孩患上更多HPV相關癌症，這將在未來減輕男性和女性罹患這些癌症造成的總體負擔”。



沃裡克大學人口與疾病學教授馬特·基林說：“我們的數學預測和經濟學分析充分支持將男孩納入HPV疫苗接種計劃是划算的……我們的工作清楚地表明，繼續針對女孩的疫苗接種計劃是多麼有效，而男孩的加入將產生額外保護效果，預防兩性發生一系列癌症。”



HPV被認為是引起超過99%的宮頸癌、90%的肛門癌、約70%的陰道癌和外陰癌、超過60%的陰莖癌的罪魁禍首。目前已知HPV超過百種，其中少數是高危型，例如16型和18型HPV引起約70%的宮頸癌和癌前病變。HPV主要通過性接觸傳播，男性和女性都可能感染，多數攜帶者無任何症狀，不易被察覺。



英國2008年啟動HPV疫苗接種計劃，開始為12歲至13歲的女孩免費接種。據國民保健制度官網發布的指導意見，男孩接種HPV疫苗程序與女孩相同。從今年9月起所有12歲至13歲在校男孩可獲得第一劑接種，並在之後6至24個月內接種第二劑。錯過學校接種的青少年直到25歲前都可免費接種。



（來源：新華網）