中評關注：林鄭月娥稱修例已“壽終正寢”

香港特區行政長官林鄭月娥昨日會見傳媒 中評社香港7月10日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒表示，近期社會的矛盾、紛爭、不安、不滿甚至憤怒，都是由特區政府提出修訂《逃犯條例》而引起，此次修訂工作完全失敗，已經“壽終正寢”。這是林鄭月娥早前宣佈暫緩修例後的更近一步表態。



林鄭月娥說，過去幾個星期，香港社會發生了很大的衝擊，彌漫著負面情緒，很多人都感到很心痛。香港社會中出現了兩種場面，一種是數以十萬計的市民很和平、很理性、有序地參與示威遊行，表達他們的意見和要求，再次展示香港言論自由的可貴和香港人的素質；但另一個場面就是有很小部分的示威人士以暴力衝擊，作出一些破壞的行為，破壞了香港同樣很受重視的法治精神。



“《逃犯條例》的修訂工作或這條條例草案已經壽終正寢，the bill is dead，希望大家不要再因為大家用了不同字眼而有不同理解。”林鄭月娥指出，修例失敗的原因是由於政府的工作做得不好，對於社會的脈搏掌握不足，政治敏感度亦很有偏差。因為特區政府全面承認這工作的失敗，修例工作已經徹底、全面停止下來。



林鄭月娥還談到，特區政府從來沒為六月十二日在金鐘一帶發生的事作出“暴動”定性，事實上亦不存在對於一件事件的定性影響到日後的檢控工作。香港的檢控工作按照《基本法》是由律政司司長落實及作出決定，不受干涉，而律政司司長的檢控工作亦不會受到任何人影響。對於有人提出特區政府要對在此次的紛爭或示威行動里涉嫌觸犯法律的人士不追究、不檢控，甚至在現階段作出特赦，林鄭月娥指違反了香港的法治精神，須要依法辦事才能展示香港是一個法治社會。