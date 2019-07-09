軍公教加薪　郭台銘：蔡英文很多事情都學我

郭台銘到新竹廟宇參香，並接受媒體採訪。（中評社） 中評社新竹7月9日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘下午參拜新竹市竹蓮寺與城隍廟，被問到蔡英文最近要替軍公教加薪，是否受到鴻海上個月加薪7%的影響？郭台銘豪氣說，蔡英文很多事情都在學他，但是軍公教人員退休了以後，不要隨便砍掉，要加就要加一輩子。



郭台銘下午到苗栗新竹廟宇參香，傍晚來到新竹市竹蓮寺與城隍廟，並接受媒體採訪。



針對外傳民進黨打算灌票給高雄市長韓國瑜看法？郭台銘直言“有沒有灌大家心知肚明。”他說，今天很多民進黨的朋友，甚至有人提醒要注意，因為民進黨有三殺策略，“先殺高雄、再來殺‘立委’”，最後再把“‘中華民國’的‘總統’幹掉”，這是三輸，大家要理智的想一想，“我們要三贏還是三輸”？



郭台銘指出，如果要三贏，大家考慮有沒有更合適的人選，這個大家要冷靜的想一想？



有媒體詢問蔡政府明天要討論軍公教加薪，外界指出，鴻海在上個月加薪7%，這是受到鴻海的激勵？



郭台銘回應，蔡英文很多事情都在學他，但是說到蔡英文出訪要送“國旗帽”被拒絕，郭台銘就有氣，“我想問一下，‘中華民國總統’該不該戴‘中華民國’的‘國旗’帽？她為什麼不想戴？因為她心中沒有‘中華民國’。”



郭台銘指出，她心中沒有“中華民國”，為何要選“中華民國總統”？隨即向台下的支持者詢問“要不要把她換掉？”現場的支持者大喊“要”，郭說“一定堅決把她換掉”。

