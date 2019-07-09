“世界眼中的老子”漫畫展在埃及開幕

“世界眼中的老子”漫畫展現場（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月9日電／7月8日，“世界眼中的老子”漫畫展在埃及首都開羅開幕，現場展出了30餘幅來自18個國家和地區的藝術家創作的老子形象漫畫作品。作為中國智慧象徵之一的老子在國際藝術家的手中變得活靈活現，多元的創意、豐富的繪畫手法吸引了中埃各界人士前來觀展。



漫畫展由開羅中國文化中心與埃及漫畫協會共同舉辦。協辦單位中國國際多媒體文化協會秘書長王六一在接受採訪時表示，漫畫展以中埃兩國民眾所喜聞樂見的藝術形式，向埃及普及、推介以老子為代表的中國優秀傳統文化。他認為，促進中埃兩國間的文化交流需要從發掘民眾藝術生活的點滴中入手，中國優秀傳統文化的向外推廣不能僅僅“自彈自唱”，還要實現“對唱”和“合唱”。



在本次畫展的參展作品中有兩幅由埃及漫畫家奧馬爾·西迪克創作。受法國著名畫家馬蒂斯的藝術流派所影響，西迪克通過現代派的繪畫方式，用色彩來表現中國古代哲學中的“五行”概念，同時也將幾何元素融入到他本次以老子為主題的漫畫創作中。他表示，古老而深邃的中國文化給予了他源源不斷的創作靈感。



本次在開羅舉行的“世界眼中的老子”漫畫展將持續至7月21日。據了解，今年9月，中國還將與西班牙阿爾卡拉大學合作，共同舉辦以中國古代思想家王陽明為主題的畫展。



（來源：中央廣電總台國際在線）