俄羅斯沙場點兵忙　多場軍演此起彼伏

中評社北京7月9日電／根據俄羅斯國防部8日發布的消息，俄武裝力量近日在俄境內多地舉行軍事演習，參演單位操練多兵種協同作戰或單獨作戰技戰術。



新華社報道，在下諾夫哥羅德州，俄坦克兵某部正在為實施團級戰術演習進行準備，預計參演軍人超過4500人。本次軍演將動用800多件大型武器，包括T-80坦克、BMP-3步兵戰車、Msta-S自行榴彈炮、“冰雹”火箭炮、托爾-M2U防空導彈系統、伊斯坎德爾-M地對地戰術導彈系統等。



在科麥羅沃州、斯維爾德洛夫斯克州、阿爾泰邊疆區和圖瓦共和國，俄中部軍區諸兵種合成集團軍某部2500多名軍人和500多件大型武器裝備正在集結。參演部隊將動用自行火炮、迫擊炮、火箭炮對單個目標和集群目標實施射擊演習，其中約半數射擊課目需夜間完成。



在車裡雅賓斯克州，約1500名坦克兵完成“兩軍”對抗演習，演習課目包括占據有利攻擊陣地、誘敵進入包圍、阻止對手轉移等。演習期間，參演部隊動用航空兵和火箭炮，操練坦克兵、炮兵和摩托化步兵協同作戰。



在奧倫堡州，諸兵種合成集團軍某部摩托化步兵開始實施大型戰術演習，參演軍人超過4000人。演習課目包括迂回包圍假想敵、集中火力射擊、戰鬥期間運送彈藥、燃油和食品。預計此次演習動用600件大型武器裝備。



在羅斯托夫州，南部軍區防核、防化、防生物兵某部150多名軍人實施掩護課目演習，通過施放煙幕和氣溶膠，遮蔽部隊所在位置，躲避假想敵火力攻擊。參演部隊還完成擊退敵方滲透小分隊以及防化偵察車、制劑自動噴灑車演習課目。



此外，俄航空兵40多架伊爾-76運輸機8日從特維爾州、普斯科夫州和奧倫堡州機場轉場至南部克拉斯諾達爾邊疆區機場，將參加演習的空降兵從該邊疆區空運至西部科斯特羅馬州和烏裡揚諾夫斯克州指定地區，隨後完成占領敵人軍事目標和殲滅非法武裝分子的任務。



另據俄羅斯國防部發布的消息，今年上半年，俄南部軍區航空兵完成2.45萬小時飛行，發射約70枚制導武器和4000多枚火箭彈，完成2700多次投彈。