中評關注：郭台銘保留初選後的各種可能性

郭台銘強調自己會不理智地走完這場選舉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘9日自嘲自己此次參選是不理智，但會不理智地走到底，對照郭的言語，和近來他頻頻和國民黨中央對槓，且質疑綠營在民調上要灌票給其主要競爭對手高雄市長韓國瑜等等，似乎可以嗅到，郭似對初選如果失利保留繼續參選空間。初選後是不是國民黨分裂的開始，值得關注。



郭台銘近來為了初選公約一事，頻頻和國民黨中央槓上，他先質疑初選公約其他參選人由代理人簽名，但他卻不行，而他建議黨中央辦簽名大會，也未被採納，認為國民黨是在陷他於不義。



郭台銘要表達的就是，外界都說國民黨在幫他，但實際上他不但未獲幫助，還有被打壓的感覺，郭近來頻頻砲轟黨中央的言行，外界看來並不尋常。



另外，國民黨8日已展開初選民調，郭台銘從8日就頻頻質疑，民進黨在干擾國民黨初選，要發動支持者灌票給韓國瑜，要讓初選民調失準，目的是要讓綠營好打的人出線。郭台銘這樣的論調，和未參加初選的前“立法院長”王金平說法幾乎一樣，兩人隔空一搭一唱，結盟態勢明顯。



不參加初選的王金平，砸下重金密集全台造勢，8日晚上還漏了口風，要求支持者在連署時要記得相挺。郭台銘9日也說，他的參選已是不理智，而他會不理智地走完。



國民黨2020初選競爭前所未有的激烈，自1996大選以來，從未出現過這樣的情景，再加上王金平在外圍不斷釋放出來的訊號，以及郭台銘的放話，都讓人感受到，國民黨初選結束後，可能是另一個亂局的開始。如果郭王兩人真的脫黨走自己的路，對國民黨將是一大災難。