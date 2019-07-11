中評關注：內外因素夾殺　獨派組黨艱辛

部分獨派欲組黨。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 洪德諭）民進黨初選落幕，在廝殺激烈下，《民視》前董事長郭倍宏的“喜樂島聯盟”與初選力挺前“行政院長”賴清德的獨派社團傳出欲組黨的訊息。獨派組黨難以整合，若為拚“立委”選舉分配不分區席次，2016獨派的自由台灣黨、台灣團結聯盟都沒有成功；其餘的民國黨、社民黨也掛蛋，突顯即使能組黨，小黨生存也不容易。



民進黨2020黨內初選競爭激烈，後遺症顯現，根據民報報導，獨派已成立5人工作小組，預計將在20日召開黨員大會，近期也將拜會陳水扁。對此，前“國防部長”蔡明憲證實有討論組黨一事，但細節需過幾天再談，北社社長李川信也低調未正面回應。



這次部分獨派組黨，可歸於民進黨初選制度不公，間接導致賴清德落敗，獨派有所不滿。但在初選過程也可發現，獨派可分為兩股勢力，一股為台灣社、台灣北社、民報的挺賴勢力，在初選時成立觀察團監督初選，也在中執會召開時前往黨中央聲援賴清德；另一股則是獨派大老史明、前“國策顧問”金美齡等挺蔡英文。陳水扁等若組黨，將影響蔡英文連任，民進黨肯定會出手。



根據《選舉罷免法》規範，參與不分區的政黨需獲得5%得票率才能獲得不分區“立委”席次，觀察2016年的“立委”選舉，在20多個政黨爭搶不分區席次，最後僅民進黨、國民黨、時代力量與親民黨跨過5%門檻，其餘全數落空。



進一步觀察獨派政黨，台聯2001年成立，曾在2012年成為“國會”第三大黨，但隨著李登輝退居幕後，2016年台聯就淡出“立院”，還資遣所有黨工；獨派蔡丁貴2015年籌組的自由台灣黨，2016年分區提名11人全數落空，不分區也僅獲得0.39%的得票率，可見獨派組黨之艱辛。

