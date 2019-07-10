藍議員秦慧珠：大陸把柯P當準參選人

秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇圓滿落幕，隨團參訪的中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲上海行，大陸接待非常謹慎，包括上海市官員、昆山市委書記、蘇州市台辦，甚至江蘇省台辦都出來接待，最後還與大陸國台辦主任劉結一會面，已不只是市長層級的接待，應是把柯當成2020準參選人來接待。



2019上海—台北雙城論壇5日落幕，三天市府團參訪行程中，上海市台辦官員全程陪同柯文哲，包括參訪台商企業等，而壓軸便是第三天的下午大陸國台辦主任劉結一與柯文哲的會面，兩人會面互動熱絡，彼此巧妙迴避許多在台灣已被貼標籤的“政治語言”，讓這整趟雙城論壇參訪之行圓滿落幕。



過去也曾出席雙城論壇的秦慧珠說，她比較上海市台辦接待前市長郝龍斌與柯文哲的情況，郝龍斌畢竟是國民黨員，除了上海市政府層級官員接待，當時的上海市委書記韓正也會見、宴請，此次柯文哲去上海，只有上海市政府層級接待，郝龍斌接待規格是比柯文哲要高。



“不過感覺得出來，大陸接待柯文哲，並不只是市長規格，而是當成2020潛在參選人，從上海市大大小小官員全程陪同、到每個地方參訪都有前導車交通管制等細節，都可以看出來上海市非常謹慎地接待柯文哲。



秦慧珠也說，雙城論壇第三天行程，崑山屬於江蘇省，崑山市委書記、蘇州市台辦，甚至江蘇省台辦都陪同接待，最後劉結一還從專程從北京飛來上海與柯文哲會面，這樣的接待規格不只是市長層級了，應是把柯當成2020準參選人來接待。



至於怎麼看“柯劉會”中，劉結一致詞中都沒有提到台灣社會敏感的政治語言，秦慧珠表示，在雙城論壇致詞時，柯文哲與上海市長應勇雙雙提到了“兩岸一家親”，而劉結一的高度應是比應勇再高一點，因此不需要重複已說過的話，而柯文哲在雙城致詞時也拋出“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展”，且在第三天早上接受媒體聯訪時打了預防針，稱“他的兩岸立場很清楚，大陸不會冒失”。



秦慧珠認為，劉結一在正式會見柯文哲前，應該已經知道柯文哲不想直接談九二共識、一國兩制等，所以劉講話就比較迂迴一點，這“算是大陸給柯文哲比較大的善意”，至少維持談話的氣氛，雙方都能接受，也不讓柯為難，或回台後遭受質疑、攻擊。她回憶道，柯在會談時，總是小心地繞來繞去，只談兩岸交流、台商、經貿，不碰政治，而劉也配合，但也試圖碰一點政治，提到習近平《告台灣同胞書》40周年紀念會，不過也就點到為止，算是把任務轉達了一下。