港消費者信心指數大跌　專家：尋找新增長點

中評社香港7月10日電（記者 張心怡）香港城市大學公布今年第二季消費者信心指數，結果顯示香港消費者整體指數降至77.7，處於5年來最低水平。調查指，整體指數與今年首季比較明顯下跌，反映港人缺乏消費信心，很大程度因對經濟發展及置業兩方面的信心下滑，近期政治局勢不穩定亦有影響。在內外環境影響下，香港消費信心指數大跌、經濟發展放緩，專家對中評社表示，香港急需確立新的經濟增長點。



據了解，香港城市大學於5月至6月期間訪問逾1000名香港成年人，統計今年第二季消費者信心指數，信心指數以200為滿分，並以100作為分界線，調查結果顯示受訪市民對各個範疇都欠缺信心。



港人對經濟發展方面的整體指數為79.2，按年下降23.5%，按季下降13.4%。其中，對目前經濟狀況的信心指數為89.2，相比上一季港人對當前經濟發展信心下降5.4%。此外，港人仍對購買房屋最欠缺信心，整體指數只有51.1，對比去年同期，本季的指數上升了22.5%，但與上季相比下跌了11%。



有學者分析認為，香港近日接連的示威行動已影響國際投資者信心，紛紛暫緩在港增設投資項目。如示威浪潮持續至年尾，本港經濟可能出現零增長，甚至負增長。



中華廠商聯合會永遠名譽會長、積金局主席黃友嘉日前出席論壇表示，接連舉行的反對修訂《逃犯條例》遊行示威，已經影響香港的零售及消費信心。香港經濟本已出現放緩趨勢，政治因素會令經濟進一步放緩。他還提到，香港需要解決民生、社會以及房屋問題，而粵港澳大灣區會為香港帶來更多的機遇，給予更大的平台去解決這些問題。



商務及經濟發展局局長邱騰華昨日接受記者採訪時指出，目前社會上有這麼多群眾運動，若是和平進行，對市民或商業的影響有限，但較激烈的，要視乎情況會持續多久。他表示，商界或零售業等都有向政府反映意見。旅遊業方面，邱騰華稱暫時沒有很大影響，約百分之五至十左右的報團人數或酒店入住率受影響，未來則要看社會情緒如何發展，或有否衝突事件發生。



面對中美貿易矛盾，香港很多中小企都擔心營商環境，尤其是下半年及明年的情況。邱騰華談到，縱使政府已推出很多支持基金，但往後如何令這類基金不只惠及一小部分的中小企，在中小企及不同的專業領域中，有無方法令更多人能分享這類的政府支持？除政府支持外，有否方法幫助他們升級轉型或拓展海外市場？特區政府願意採取更開放的平台溝通，短期內亦會與不同業界、專業團體會面，討論面對目前困難所採取的方法能否可以令更多人受惠及接受。



中信銀行［香港］首席經濟學家兼研究部總經理廖群對中評社表示，今年第二季度中美貿易戰突然升級，中國內地、美國與大多數發達國家經濟再度放緩，對香港經濟，包括出口與消費及投資造成了新的下行壓力，加之長遠而言沒有找到明確的新增長點，所以香港消費信心指數錄得新低。下半年，隨著中美貿易戰休戰，美國減息，中、美經濟企穩，香港經濟可望有所好轉，但全年將保持弱勢。預計2019年GDP增長2.1%，比2018年低0.9個百分點。廖群建議，長期而言，香港急需確立新的經濟增長點。