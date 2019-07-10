陳清茂：韓粉動員15日聚黨中央聽民調結果

挺韓大將陳清茂表示，韓粉15日將在黨中央前集合，聆聽民調結果。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調7月8日至14日每晚6時至10時進行，15日上午在黨中央公布結果。挺韓大將、前鳥松區里長聯誼會主席陳清茂接受中評社訪問表示，力挺高雄市長韓國瑜的韓粉已經在網路及群組串連，15日上午將從各縣市出發前往國民黨中央黨集結，要在黨中央第一時間聽宣布。陳表示，這是“國家大事”因此號召全台好朋友，當天赴中央黨部，聆聽宣布結果，最起碼我們都選擇相信中國國民黨，相信公開、公正、公平地辦理初選。



依照國民黨的流程，15日是上午8點拆封民調結果，約11點公布。



中評社問，“萬一”出線的是別人，不是韓國瑜？



陳清茂說，這個“萬一”我們到現在還沒想過，因為我們對黨中央民調作業的公平公正公開有信心。發佈這項消息，已經有太多韓粉響應，要在黨中央聆聽消息，希望可以見證歷史。



韓國瑜如果出線，那就代表鴻海集團創辦人郭台銘落敗，不擔心郭脫黨參選或跟前“立法院長”王金平等人組第三勢力？



陳清茂也向郭台銘喊話說，我相信郭絕對不會脫黨參選，畢竟他是頭戴“國旗帽”走進白宮的台灣人，也口口聲聲說自己很愛“中華民國”，既然中國國民黨長期維護“中華民國”的歷史與價值。若2020初選郭台銘輸了，你沒來支持國民黨的民調勝出者，我也不相信這不是郭的為人。陳說，我到現在都相信郭台銘，也相信王金平到最後會團結，如果韓真的出線，也會定於一尊。



陳清茂表示，2020對“中華民國”真的是生死存亡之戰，因為“立法院”民進黨下個會期就要修法制訂“中共代理人”條款，民進黨創黨時抗爭“憲法”100條，結果現在民進黨要修法恢復這個，簡直就是搞獨裁。以後我陳清茂只要說，“大陸高鐵建設得很好”，就馬上變成替中共宣傳，這樣可不可怕？台灣的言論自由開始受到威脅。民進黨最近利用國民黨初選，大家關注之際準備偷偷來修這些法律，只要民進黨敢這樣，包括要針對韓國瑜修“帶職參選”的法律，我們一定會上街頭。這些都是假議題，但只要民進黨敢做，人民絕對會上街頭，這就是民主倒退。