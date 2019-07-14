王春新答中評：香港需要新的經濟增長動力

中銀香港資深經濟研究員王春新（中評社資料圖） 中評社香港7月14日電（記者 張心怡）據香港城市大學統計結果顯示，香港消費者整體指數降至77.7，處於5年來最低水準，顯示市民對各個範疇都欠缺信心。中銀香港資深經濟研究員王春新接受中評社採訪時指出，香港目前經濟內需、外需雙雙放緩，未來香港經濟要做得好，應大力加快創新科技產業的發展，深化與內地、粵港澳大灣區的合作，大力改善香港民生，才能為香港帶來新的經濟增長動力。



“香港上半年第一季度的GDP增長僅有0.6%，是近十年來的最差表現，這個速度差不多接近經濟衰退的邊緣。”王春新說，過去30年，香港經濟只有在1997年金融風暴衝擊香港、2001年全球資訊科技泡沫破滅、2009年全球金融海嘯期間才出現過這麼低的增長。王春新提到，進入今年第二季度以後，香港4、5月份的貿易出口和市場零售情況都不太好，呈負增長，可以說明上半年整個香港經濟超低增長已成為定局。



王春新指出，香港目前內需、外需均放緩，制約香港的經濟發展。外需主要受到貿易保護主義的影響，已經出現連續7個月外貿出口負增長，而內需方面則受兩部分因素影響：第一部分是市民消費開支，這與市民的消費信心有關。香港市民消費開支今年第一季度增長只有0.2%，是2016年第二季度以來的最低值，此數值在去年全年有5.5%增長，到今年大幅度放緩，這與中美貿易戰影響消費者信心有很大關係。



第二部分因素是去年下半年香港房地產下跌，亦影響到香港市民的消費信心和消費意願。因為香港的內部需求和樓價表現關係非常密切，一般情況下樓價增長，香港的消費和投資就上漲，樓價下跌，消費和投資就下滑。



“除了市民消費之外，固定市場投資下跌了7.1%。”王春新對中評社表示，固定市場投資下跌主要是有兩個原因：第一，貿易保護主義影響機器設備、知識產品增長，從而影響投資；第二，目前樓宇建造受到大型基建工程逐步完工的制約，例如港珠澳大橋、廣深港高鐵都已完工。