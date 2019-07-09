遼寧撞小學生致6死20傷肇事者被判死刑

中評社北京7月9日電／9日下午，葫蘆島市中級人民法院依法公開宣判遼寧省建昌縣致6死20傷的撞小學生事件肇事者韓繼華以危險方法危害公共安全一案，認定韓繼華犯以危險方法危害公共安全罪，一審判處其死刑，剝奪政治權利終身。



新華社報道，經審理查明，被告人韓繼華因人際交往、經濟壓力、夫妻矛盾等生活瑣事產生狹隘心理，並因此預謀駕車撞人。2018年11月22日11時30分許，韓繼華駕駛其父親所有的牌照為遼CSF060號黑色奧迪牌A6型轎車，在建昌縣城區的街道上行駛，伺機作案。12時18分，在路經紅旗街道建昌縣第二小學附近路段時，該校教師王秀玲、馬蘭帶領60餘名學生由東向西橫過道路並沿路西結隊行走，被告人韓繼華遂將該隊師生作為駕車撞擊的主要目標，並隨即駕車由南向北逆向加速行駛衝撞該人羣，在將多人撞倒、碾壓後駛離現場。



案發當日12時52分，公安人員在306國道建昌縣八家子鄉青石嶺路段逼停韓繼華駕駛的奧迪車，將其抓獲。



法院認為，被告人韓繼華因生活中的不順產生狹隘心理，為宣泄情緒、報復社會，駕車故意衝撞人羣，在將多人撞倒、碾壓之後，逃離現場，導致6人死亡，20人受傷，其中死亡6人全部為兒童，受傷20人中有18名兒童，嚴重危害公共安全，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪，應依法懲處。被告人韓繼華犯罪動機陰暗卑劣，主觀惡性之深重喪心病狂，犯罪手段之殘忍令人髮指，案發現場之慘烈觸目驚心。其犯罪行為不僅有違國法，嚴重危害公共安全，亦有逆天理，有悖人倫。



法院根據被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。