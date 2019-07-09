日媒：日向南海派遣護衛艦　航行範圍顧及中國

中評社香港7月9日電／日本海上自衛隊最大的直升機護衛艦“出雲”號5月以後在南海航行，將於本月10日返回港口。該艦已確定將改裝為實際上的航母。共同社分析指出，防衛省向印度洋、南海長期派遣相同型號的護衛艦已是連續3年，此舉旨在推進日美“自由開放的印度太平洋”構想。另一方面，日本政府與中國進一步改善關係，一線行動被迫陷入兩難境地。



▽同盟的象徵



“出雲”號和護衛艦“村雨”號於4月30日離開神奈川縣的海自橫須賀基地。隨後與美國、印度和菲律賓等國艦艇匯合，在5月9日行至南海前持續進行聯合訓練。



艦艇在印度洋與法國海軍、在南海與美國海軍的核動力航母分別舉行訓練，還在新加坡、馬來西亞、越南、文萊和菲律賓靠港。



作為海自一把手的海上幕僚長山村浩在6月的例行記者會上強調稱：“巡航各國有助於地區的和平與穩定，而且還將為實現自由開放的印度太平洋做出貢獻。”



“出雲”號從2015年3月起服役，相同型號的護衛艦加上2017年3月起服役的“加賀”號，採用2艘艦艇的體制。日本政府2018年底敲定把2艘艦艇改裝為實際上的航母，並運用可短距離起飛和垂直降落的最尖端隱形戰機F-35B。



今年5月，到訪日本的美國總統特朗普和日本首相安倍晉三一同登上“加賀”號。防衛省幹部稱：“（2艘艦艇）是日美同盟的象徵，有必要向美國展示在南海切實開展行動。”



▽制約



日本政府一方面向南海派遣海自艦艇，與美國共同牽制中國，另一方面則正在推進與中國的關係改善。也是作為其中的一環，為了出席4月在中國青島市近海舉行的國際閱艦式，日方時隔約7年半派遣海自艦艇，海幕長時隔約5年訪華。



安倍6月27日在大阪市與中國國家主席習近平舉行會談，確認日中關係從一度的對立狀態“重回正常軌道”。雙方還就實現習近平明年春天作為國賓訪日達成一致，展現了蜜月氛圍。



也是因為這樣，“出雲”號雖在南海航行，但沒有接近中國推進軍事基地化的南沙群島。對於美軍的“航行自由”行動，為避免中方的強烈反對，日本政府也貫徹“並無參加計劃”的立場。



曾參加前往南海的長期航海的幹部自衛官指出，在政治高於軍事的文官統治下，自衛隊行動受到制約是當然的。該自衛官還吐露心聲稱：“難得在南海開展長期行動，也很想再靠近一些中國主張主權的區域以彰顯存在感。”