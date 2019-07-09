國台辦：挾洋自重升高對立的行徑必引火燒身

新聞發言人馬曉光（中評社圖片） 中評社北京7月9日電/美國國務院日前已批准向台灣出售總價值約22億美元的武器裝備，國台辦發言人馬曉光9日應詢表示，外交部已就此表明我們的嚴正立場。美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，我們堅決反對。美方應立即撤銷有關對台軍售計劃，停止向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。



再次正告民進黨當局，任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火燒身，自食惡果。