挺郭吳利成：郭若脫黨會身敗名裂　不會贏

高雄市國民黨籍議員吳利成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調8日至14日進行，15日公布結果，高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘勝負一周後揭曉。表態挺郭的國民黨籍高雄市議員吳利成表示，高雄不願韓國瑜離開的聲音相當多，公開表態挺郭席次雖少仍具有指標性。15日前絕對挺郭，但全力支持最後出線的人，因國民黨絕對沒有分裂的本錢。



吳利成，1969年，選區高雄市大樹區，出身教育界，原在外縣市擔任教師，在鄉親建議下回到故鄉參選議員，是曾當選5屆資深議員，實力不錯，僅2014年因馬英九執政後大環境不好意外落馬。



高雄藍軍挺郭派目前浮上檯面的有國民黨高雄市議會副議長陸淑美、黨部總召曾俊傑、議員曾麗燕、議員吳利成等4人，佔33席比例當中不高。



為何願意挺郭？吳利成表示，高雄市許多人都希望韓市長留在高雄繼續拚，2020讓郭台銘較有國際觀的人去拚才會雙贏，以他個人來說，高雄有韓國瑜帶來不少改變，如果韓選贏高雄又走掉了，高雄又要回到過去那種時代。吳利成強調，這種想法很多人都有，周邊朋友都這樣想，他才會選擇挺郭台銘去選。



吳利成說，現在目標就是挺郭，但是初選之後，誰贏就會回歸來挺誰，這部分沒有異議，現在抱持著“7月15日前挺郭，15日之後就全力挺贏的人”，因為國民黨沒有分裂的本錢。本來2020這一局國民黨情勢大好，如果國民黨再分裂，那就真的完蛋了。初選後誰贏就挺誰，這部分非常清楚。



那會擔心挺郭浮出檯面嗎？吳利成坦承，這部分是有，會擔心被韓粉在網路上攻擊，其實這種攻擊都是扣分的，攻擊挺郭派沒有意義，難道韓國瑜通過初選後要選2020，不用議員、民代來幫忙嗎？因此未來也是韓出線就會幫忙韓，所以攻擊挺郭民代實在不妥。



8日跟議長許崑源及韓國瑜餐敘氣氛如何？會尷尬嗎？吳利成認為，韓國瑜是很大肚量的人，不太會去考量這一點，自己本來就是很坦然，初選階段也明確跟韓表達“我們就是支持你，才會希望你留在高雄”，不會因此跟韓有嫌隙。且私底下談論，挺郭的意見不會不被認同，只是大家都不喜歡表態太明顯，韓市長還是大家長，這只是初選而已，沒必要搞得太難看。



吳利成分析，理論上，議長許崑源還是比較挺韓國瑜，表面上高雄市的議員還是比較站在韓國瑜這一邊，表態挺郭的人還是算少數，但也並非挺郭就佔少數，只是傾向不願意表態。不支持韓參選的這種想法，確實普遍存在高雄。



郭台銘在專訪提到不會脫黨參選，怎麼看？吳利成表示，這樣講是正確的選擇，脫黨也不會贏，也沒有必要，只會身敗名裂。國民黨初選後一定要快速整合，不管郭或韓誰最後出線，對國民黨會帶來好的改變。