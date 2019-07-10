中評關注：世界和平論壇產生哪些新觀點？

世界和平論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通（左一）9日下午舉行記者會，介紹論壇情況 中評社北京7月10日電（記者 徐夢溪）世界和平論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通9日下午舉行記者會，介紹論壇情況，表示兩日期間，與會嘉賓提出了六點具有創新性的，啟發性的觀點：



第一，人工智能對於人類生的影響成為諸多與會學者共同關心的話題，有的與會嘉賓認為國際社會應該看到人工智能發展在給人類帶來便利的同時，也給人類的政治、經濟生活帶來諸多弊端，人工智能的潛在風險已經成為一些嘉賓的共同擔憂。



第二，貿易衝突可能存在長期化趨勢，並且有向其他領域蔓延和擴散的勢頭。一些與會嘉賓在會上達成其識，需要通過共同努為，預防和阻止貿易衝突滑向意識形態衝突的風險。



第三，與會代表對於多邊和雙邊主義的關有了新的認識，有嘉賓提出，兩者區別在於性質，而非形式。多邊主義在於大國自我約束，雙邊主義在於提高解決問題的效率。



第四，與會代表共同探討了全球治理的新模式，隨著國際秩序不確定性的增強，傳統國際體系受到挑戰。在主導國家全球領導力不斷下降的情況下，國際治理可考慮採取自下而上的治理路徑。



第五，科技競爭和人才競爭受到與會學者的廣泛關注，傳統的國際政治視角難以有效認識現有的這種竟爭模式的性質，與會學者普遍認為，我們處在一個新的競爭時代，缺乏歷史相似經驗的現實難題要求我們加強有關科技競爭和人才競爭的研究，運用新的範式理解和解決問題。



第六，與會嘉賓認為，在關注大國競爭的同時，對於地區問題的探討有所減少，應該加強對於區域發展合作的相關研究。



閻學通表示，相比往屆，本屆論壇體現了一些新的變化：一是使館參與踴躍，無論是大使發言，還是使館參會，都是往屆之最；二是媒體關注度上升，有些新聞甚至在數小時內達到了上百萬的點擊量；三是與會嘉賓對於論壇大會和小會的質量表示高度肯定，許多場次因為嘉賓討論熱烈而延長。



閻學通指出，世界和平論壇創辦八年以來，影響目擴大，本屆論壇匯聚各方專家，就穩定國際政治秩序和當前的熱點問題深刻交流了看法。儘管各方專家針對具體問題存在不同的見解，但是正如某位歐洲參會代表所言，世界和平論壇的多元開放特色，已經讓其成為一個以產生思想為目的的重要國際智識平台。