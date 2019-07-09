中央和國家機關黨的建設工作會議在京召開

中評社北京7月9日電／中央和國家機關黨的建設工作會議7月9日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，新形勢下，中央和國家機關要以黨的政治建設為統領，著力深化理論武裝，著力夯實基層基礎，著力推進正風肅紀，全面提高中央和國家機關黨的建設質量，在深入學習貫徹黨的思想理論上作表率，在始終同黨中央保持高度一致上作表率，在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率，建設讓黨中央放心、讓人民羣眾滿意的模範機關。



新華社報道，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧主持會議，中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席會議。



習近平在講話中指出，中央和國家機關黨的建設必須走在前、作表率，這是由中央和國家機關的地位和作用決定的。中央和國家機關離黨中央最近，服務黨中央最直接，對機關黨建乃至其他領域黨建具有重要風向標作用。深化全面從嚴治黨、進行自我革命，必須從中央和國家機關嚴起、從機關黨建抓起。



習近平強調，黨的十八大以來，中央和國家機關黨的建設取得了顯著成績，積累了重要經驗。實踐證明，做好中央和國家機關黨建工作，只有堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，以黨的政治建設為統領，才能永葆中央和國家機關作為政治機關的鮮明本色；只有堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，高舉思想旗幟、強化理論武裝，機關黨建工作才能始終確保正確方向；只有圍繞中心、建設隊伍、服務羣眾，推動黨建和業務深度融合，機關黨建工作才能找準定位；只有持之以恆抓基層、打基礎，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，機關黨建工作才能落地生根；只有與時俱進、改革創新，勇於探索實踐、善於總結經驗，機關黨建工作才能不斷提高質量、充滿活力；只有全面落實黨建責任制，堅持黨組（黨委）班子帶頭、以上率下、以機關帶系統，機關黨建工作才能形成強大合力。



習近平指出，帶頭做到“兩個維護”，是加強中央和國家機關黨的建設的首要任務。中央和國家機關廣大黨員、幹部特別是黨員領導幹部、一把手做工作要首先自覺同黨的基本理論、基本路線、基本方略對標對錶，同黨中央決策部署對標對錶，提高政治站位，把準政治方向，堅定政治立場，明確政治態度，嚴守政治紀律，經常校正偏差，做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決照辦、黨中央禁止的堅決杜絕。要把“兩個維護”體現在堅決貫徹黨中央決策部署的行動上，體現在履職盡責、做好本職工作的實效上，體現在黨員、幹部的日常言行上。要大力加強對黨忠誠教育，學習宣傳先進典型，引導黨員、幹部見賢思齊，把對黨忠誠納入家庭家教家風建設。帶頭做到“兩個維護”，既要體現高度的理性認同、情感認同，又要有堅決的維護定力和能力。

