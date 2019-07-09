麻風病患者家屬要求安倍道歉

中評社香港7月9日電／有關日本熊本地方法院認定對麻風病患者的隔離政策導致其家屬也受歧視並勒令國家做出賠償的判決，首相安倍晉三9日表示不會上訴。他解釋理由稱：“不能使遭受難以言喻經歷的各位家屬的艱辛再長期持續下去。”原告團和律師團發表聲明，要求安倍與其會面並道歉，提出設立對所受傷害一律予以平復的措施。厚生勞動相根本匠就平復措施示意將盡快討論，安倍是否同意道歉成為今後焦點。



共同社消息，作為具體平復措施，政府擬討論把立法納入視野以支付賠償，但有必要確定成為賠償對象的家屬範圍和條件。目前連原告團都未能掌握原患者家屬的總數，查清歧視傷害情況也可能面臨困難。



另一方面，政府打算近期發表列舉地方法院判決問題點並予以反駁的“政府聲明”。關於熊本地方法院以鳥取地方法院就同類訴訟做出原告敗訴判決的2015年9月為計算時效消失的起算點，官房長官菅義偉9日在記者會上指出此舉“極為罕見，在法律上存在重大的問題點”。日本政府曾於2001年5月在原患者等提起向國家索賠的訴訟中敗訴，時任首相小泉純一郎放棄上訴，當時也曾發表過政府聲明。



原告團9日下午在東京都內召開記者會併發表聲明。原告團長林力表示：“這是當然的事情，我總算鬆了一口氣。希望國家為解決在錯誤政策下形成的國民偏見而傾盡全力。”



政府今後將劃定賠償對象的範圍，熊本地方法院6月的判決勒令國家向2001年前認識到受傷害的家屬一律支付30萬日元（約合人民幣1.9萬元）。原告若為麻風病療養所入住者配偶或孩子則加算100萬日元，若為沒有配偶的入住者的直系兄弟姐妹則加算20萬日元。