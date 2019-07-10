退將李玉文：民進黨修“國安”五法也搞分化

台灣退役少將李玉文。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月10日電（記者 趙家麟）針對蔡政府修“國安”五法”，並且推“中共代理人”修法，前國防大學陸軍學院副院長、備役少將李玉文9日接受中評社訪問時表示，蔡政府不但要切割軍人與大陸的關係，並將加遽退伍軍人、將領對兩岸交流活動的恐懼心理。由於受限的僅是高階人員，受限制者毫無群起抗爭的可能性，蔡政府此舉也是分化政策。



李玉文，陸軍官校43期，歷任陸軍裝甲旅旅長、機械化師師長、裝甲兵訓練指揮部副指揮官兼副校長、“國防大學”陸軍學院副院長等。近3年來積極投入反蔡與軍人退休年金改革的街頭抗爭行動。去年11月創中華人民團結同心黨並任黨主席。



民進黨在“立法院”完成“國安”五法”，通過的兩岸條例修正案，規範少將以上的退將，以及涉密的政務副首長以上官員，終身不得參加中共相關政治活動，違者重罰。蔡英文還宣告，“立法院”下個會期將完成“中共代理人”的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構，不得為中共進行危害“國安”的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。



李玉文表示，民進黨搞“台獨”，反中的政策繼續推進，以“國安”之名修訂相關法規，“去中國化”已經非常明顯，而且，相關的規範只會愈來愈嚴，但欲加之罪何患無詞！這些做法至少會產生三個效應：



一、必然加遽退伍軍人、將領對兩岸交流活動的恐懼心理，甚至因怕觸犯“國安法”不敢去大陸，產生寒蟬效應。



二、受限的全台退將才3000多人，退伍軍人絕大多數還是校級、尉級軍官與士官，修法造成分化效果，受限制者毫無群起抗爭的可能性。



三、未來若通過“中共代理人”修法，因罪狀難以界定，人人都會擔心言論被扣上“為中共宣傳”的帽子，擔心觸法。



李玉文指出，我們現在還可以評論大陸各項惠台政策的好處，未來還敢講嗎？2018年台灣全年貿易順差是494億美元，其中來自大陸香港的貿易順差就高達831.8億美元，若無對大陸的龐大順差支持，去年台灣的貿易是逆差337.8億美元的鉅額赤字。但提這些未來會不會被當成“中共代理人”？



李玉文表示，軍系多數還是支持兩岸統一，有“中華民國”、炎黃子孫的理念，民進黨政府修“國安”五法”，不但逐步限縮兩岸交流，還特別要切斷軍人與大陸的關係。在野的國民黨無力反抗，退役軍人族群也被政策所分化，對蔡政府以“國安”之名行“去中國化”之實的路線作為，目前他還看不到任何反制的機會。