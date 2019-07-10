中評鏡頭：台灣玻璃媽祖廟　五靈媽祖融合兩岸

位在台灣彰化濱海有一處外表璀璨奪目台灣護聖宮，是以7萬片玻璃興建而成。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月10日電（記者 林谷隆）位在台灣彰化濱海的玻璃媽祖廟璀璨奪目，正式名稱為台灣護聖宮，供奉兩岸共同信仰的“天上聖母”媽祖，雖然建成至今只有短短7年，但是以五彩琉璃宮殿與兩岸融合的五靈媽祖，讓這處號稱“最年輕的媽祖廟”每年都吸引近百萬遊客前來參觀，包括藍綠政壇人士，名聞海內外。



台灣護聖宮（玻璃媽祖廟）是由彰化宗教界聞人林肇睢發願興建，林在彰化從事傢俱與玻璃產業生產，過去曾任知名媽祖廟鹿港天后宮管委會的主任委員，因而跟媽祖結緣，2007年發願蓋一座全世界獨一無二的玻璃廟，一直到2013年才落成。



護聖宮的主神是媽祖，融合海峽兩岸五方聖母，即所謂五靈合體：莆田媽祖祖祠、湄洲媽祖祖廟、賢良港天后宮、泉州湄洲天后宮，以及渡台開基地的鹿港天后宮，由五地求取信物，例如湄洲求得媽祖的衣冠等，集靈合體演化而成。



廟宇建築更為特別，佔地面積1000平方米，室內754平方米，比照傳統廟宇格局，建材全部都是玻璃及原木，結合數百家玻璃團隊共同打造，共使用7萬餘片玻璃，耗資新台幣1.2億元。



一般傳統廟宇的裝飾，主要都是以忠孝節義、三國演義、三十六計、二十四孝為題材，以石雕或壁畫呈現。護聖宮裝飾則是以五彩繽紛的琉璃加工，展現台灣人文風情、山川河流、自然生態及多元民族特性圖騰與地理景觀。



其中，台灣護聖宮正殿內，媽祖神龕的背景，正是以1400多片一公分厚的玻璃堆砌成台灣最高峰“玉山”樣貌，遠看就像一幅畫，近看才能看到立體的層次，讓人領略玻璃廟的奧妙之處，難怪每年都有近百萬海內外旅客慕名而來。