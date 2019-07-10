邱德順：國民黨初選結束　就是柯文哲的舞台

邱德順。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月10日電（記者 黃文杰）曾任桃園縣議員、桃園縣民政局長的邱德順接受中評社訪問表示，中國國民黨7月7日在台北府前辦“反鐵籠公投”，堪稱是2020初選民調之前“最尷尬”的造勢場合，“黨版”動員人數遠遠不如“韓粉自製”，光以動員能量再度說明，初選仍以高雄市長韓國瑜比較有贏面。



他說，國民黨初選7月15日公布結果，接下來的舞台不是國民黨，反而是無黨籍台北市長柯文哲，就看柯P怎樣創造最大政治能量。



邱德順，無黨籍，曾任桃園縣議會12、13、14屆議員、桃園生命線協會理事長、桃園邱姓宗親會會長、桃園仁友獅子會05－06會長，桃園縣棒委會主任委員。吳志揚擔任桃園縣長期間出任縣府民政局長，去年桃園市議員選舉，以無黨身份參選但落選。



洪門108將金平之友會9日中午在桃園晶悅國際飯店舉行，席開30多桌，包括“立委”吳志揚、前“立委”盧嘉辰，桃園市議員蘇家明、前議員邱德順及桃園軍人退伍協會、中華明星體育協會以及多家宮廟代表超過400人都現身，邱德順會前，接受中評社訪問。



邱德順分析，國民黨初選名單五人，前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，還是以郭、韓最有看頭，他坦言郭在選前表現，打法稍微紊亂，沒有章法，顯示真的起步比較慢，當然聲量有起來，南部中小企業依舊還是挺郭，但整體來看，前三名順序應該還是韓、郭與朱。



他說，其實中間選民並不太在意國民黨最終誰出線，反倒關注柯文哲“下一步”，如果柯文哲沒有出來，年輕選票還是會流往蔡英文，但是柯出來選，那就另當別論，等到下個禮拜，“答案”（初選結果）公布，不管韓郭誰贏，換成是柯文哲的舞臺，就看柯怎麼替自己創造最大政治能量。



邱德順說，這次國民黨初選，整個態勢來看，最終還是韓國瑜代表國民黨參選，但是2020會打得很辛苦，當然藍軍也只有韓國瑜有本事動員韓粉，光七月七月府前廣場的“反鐵籠公投”，因為韓國瑜一句話，把韓粉都拉到高雄去消費，牽制“黨版”的造勢活動，人數遠遠不如韓粉動員人數，堪稱最尷尬的造勢場合，台上五虎將講話，台下支持者互嗆。



被問到沒有參加初選的前“立法院長”王金平角色？



邱德順認為，王金平即使沒有參加初選，頻頻在基層勤跑，也找郭台銘、韓國瑜上直播秀，到底是“關公的兄弟”？還是“高雄的鄉親”？王態度非常重要，以韓目前取得高雄地方派系的支持，過去都是挺王，韓王關係本來是密切，但是王金平免不了會被“吃豆腐”。



最典型就是前“行政院長”張善政。



邱德順分析，媒體報導韓國瑜日前自爆有“隱形顧問團”，張善政也在列，張善正也多次扮演助攻角色，支持者敲邊鼓“韓張配”可能性，但是韓未正面回應，只說張是“優質的人格者”，真的能苦民所苦、傾聽民意，這些話就是吃王金平的豆腐。