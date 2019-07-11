中評關注：各國專家論人工智能技術治理

“人工智能：技術與治理”主題的小組討論現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月11日電（記者 李娜）第八屆世界和平論壇7月8－9日在北京舉行。論壇期間舉辦以“人工智能：技術與治理”主題的小組討論，邀請來自國內外學界、業界共數十位重量級嘉賓共同討論人工智能的技術發展、潛在風險和挑戰、規範治理等。會議由清華大學國際關係研究院榮譽院長傅瑩主持。



傅瑩表示，近年來人工智能走進了我們生活的方方面面，研發、應用都加快了步伐，一方面期待我們期待人工智能會大幅度的改善、完善生產和生活方式，同時也對它可能帶來的挑戰和風險惴惴不安，譬如人工智能的武器化是否會改變戰爭的形態，甚至威脅人類生存；機器人的廣泛應用是否威脅到就業；公共信息被濫用是否會影響社會安定等等。每一項新技術的突破，都會帶來潛在風險，而且這個挑戰是跨國界的，所以近年來，對於人工智能的安全問題和人工智能的國際治理的討論非常熱絡。對於人工智能倫理規範必要性，中國也是走在了前列，6月17日中國國家新一代人工智能治理專業委員會發布了“新一代人工智能智能治理的八條原則”，提出要發展負責任的人工智能。



她強調，中國國家主席習近平在大阪G20峰會上表示，中國願意積極參與國際合作，要共同完善數據治理規則，確保數據的安全、有序利用，要促進數字經濟和實體經濟融合發展，彌合數字鴻溝，保持社會市場開放，實現互利共贏。對我們參與這方面的研究和討論是很重要的指導



中國科學院院士、清華大學人工智能研究院院長張鈸表示，關於人工智能的治理可從三方面入手，一是企業家、研究人員和技術人員的自律問題，必須本著以人為中心做工作；二是必須建立嚴格的規章制度，比如對人工智能技術的評價標準、數據應用等等；三是致力於研究、開發、可靠、可控的安全的人工智能技術。



張鈸強調，惡意的利用人工智能技術進行國與國的對抗，結果必然是兩敗俱傷，沒有贏家。



電氣與電子工程師協會全球自主和智能系統倫理倡議執行主任約翰·哈文斯表示，人工智能技術的發展、設計和研究應該一開始就考慮倫理問題，認真的思考基於價值的決策，盡量讓其有實踐性、實用性性，可以造福人類。此外，還有重要的一個標準就是，應該歡迎所有的人參與進來，就他所在的AI研究領域單位，有很多中國同事在參與研究與標準制定，他認為要打造和平標準，應歡迎各個國家不同的人融入到討論中來。

