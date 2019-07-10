被切割？楊秋興：OK啦！民調期間先不受訪

中評社透過訊息詢問楊秋興這幾天還好嗎？楊回覆表示，OK啦！民調期間我就不接受訪問，sorry。（中評社 資料照） 中評社高雄7月10日電（記者 高易伸）投入中國國民黨2020初選的鴻海集團創辦人郭台銘8日上電台受訪，過程中有聽眾來電指前高雄縣長楊秋興發言傷害高雄市長韓國瑜，希望郭能約束楊。但郭表示，自己跟楊“沒有交情”，直言“楊跟我一點關係也沒有”，狠狠切割楊引發不少討論。



媒體這幾天聯繫楊秋興未果，中評社記者透過簡訊詢問楊這幾天還好嗎？楊則透過簡訊回覆說，“OK啦！不過民調期間我就不接受訪問，sorry！”



郭台銘8日在廣播節目上表示，他是因高雄市長韓國瑜要招商，楊秋興跑來聯絡他才跟他接觸。郭還解釋，當初他去國民黨參選是楊秋興帶他去，因為他對國民黨不了解，後來他發現問題，“就叫他別來找我”、“楊秋興對韓國瑜的批評，跟我一點關係也沒有。”



楊秋興當時帶郭拜訪國民黨中央，並主動參加郭台銘在高雄的首場政見願景發表會。楊當時受訪說，自己是單純來幫郭加油，並強調“台灣如果有企業家來帶領，台灣經濟會起飛，郭台銘是我認為最好的人選”。



郭台銘在處理楊秋興議題時展現決絕的態度，顯露冷酷無情的一面，讓外界對郭的霸氣感受相當深刻。

