黃文玲：藍綠挺柯相當多　會慢慢跳出來

與柯友好的前台聯黨“立委”黃文玲。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月10日電（記者 林谷隆）中國國民黨台北市議員鍾小平表態考慮“脫黨動員”助台北市長柯文哲選2020，與柯友好的前台聯黨“立委”黃文玲接受中評社訪問表示，現在應該有非常多的人討厭國、民兩黨，無論藍綠都人人會出來支持柯文哲，鍾小平議員只是第一個跳出來支持柯的國民黨人，相信將來會有更多的國民黨或者是民進黨會跳出來支持柯。



曾任台聯黨“立委”的黃文玲，出身於彰化政治世家，父親黃石城曾任彰化縣長、“行政院政務委員”、“中選會主委”，與李登輝交情良好；母親陳照娥曾任國民代表、台灣省政府委員。黃文玲在2018年以無黨籍，第二度參選彰化縣長時，柯文哲父母柯承發、何瑞英多次現身站台，黃也是柯爸柯媽認證的“乾女兒”，柯黃兩家有兩代交情。



2020大選白熱化，中國國民黨正在進行初選電話民調，此時國民黨籍台北市議員鍾小平卻開出第一槍，宣佈考慮退黨替台北市長柯文哲組2020後援會，為柯P助選。



黃文玲9日下午陪同台北市長柯文哲到彰化鹿港護聖宮參拜，會前先接受中評社記者訪問，對於國民黨籍台北市議員鍾小平表態退黨挺柯，黃的回應如上述。



記者問，中彰投的政壇人士會有人站出來挺柯嗎？黃透露，她手上有掌握一些正準備離開國民黨的政壇人士，民進黨內也有人正準備要表態支持柯文哲。



記者追問，會表態挺柯的藍綠人士，有現任的政治人物嗎？她則說，未來一定會有，你們慢慢看，我們會慢慢的丟出來，具體人名現在還不能浮出檯面。



民進黨已經提名蔡英文爭取連任，國民黨也正在進行黨內初選，無黨籍的柯文哲到底什麼時候會表態？



黃文玲表示，其實可看到有非常多人期待柯文哲能夠帶領台灣，走出不同過去的政治生態，柯市長如果能參選2020大選，當然讓我們的選民有一個新的選項。



記者再追問，柯文哲到底什麼時候會宣布參選2020？

