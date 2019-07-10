中評關注：民調期間超低調　韓在想什麼？

高雄市長韓國瑜在國民黨2020初選民調期間保持低調。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調8日至14日進行，鴻海創辦人郭台銘、前國民黨主席朱立倫都在最後衝刺，高雄市長韓國瑜卻固守著高雄市，專注緊盯市政，十分低調。韓除了展現參選未影響施政，還是已經提早考慮到下一步，如果勝出得面臨整合問題，避免衝突過強。



民調前兩天，郭台銘和朱立倫都抓緊時間出席各項活動並接受訪問，全力在最後關頭進行衝刺，郭、朱更在媒體上互咬，雙方頻開記者會你來我往，行程滿檔。



韓國瑜連續兩天都各僅安排一個公開行程露面，選擇低調做市長，不淌渾水，連第二強的對手郭台銘的批評，韓也選擇用“尊重、一向尊重、繼續尊重”來帶過。郭沒關麥克風脫口而出的話，韓也不回應。



不在媒體上打口水戰，韓與初選相關行程，只有找國民黨“立委”許淑華開直播教學“如何回答民調”，親綠的《自由時報》與電視節目專訪，闡述理念及政見。對於民調結果，他只淡淡說，“過幾天就會很真實的呈現出來，相信全民會判斷”。



韓國瑜先前已經透過連續五場造勢展現韓粉堅定不移的支持力；也用7月6日全台動員令到高雄旅遊，向黨中央秀拳頭。7月7日國民黨台北府前反鐵籠公投大會師，呈現沒有動員韓粉的場面差異，韓無疑是檯面上最強候選人。



韓國瑜在民調周十分低調，除了平常的愛與包容的態度之外，連回答媒體也都使用簡答來帶過，是否已經有十拿九穩的把握，考慮到15日公布結果時，立刻要面對整合的問題，不願再加深裂痕，抑或是真的平常心看待，耐人尋味。